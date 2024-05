‘Leiding Barça vliegt naar Londen voor topontmoeting met beoogde nieuwe coach'

Deco en Bojan Krkic hebben woensdag een 'topontmoeting' gehad met Hansi Flick om Xavi op te volgen bij FC Barcelona, zo meldt ESPN. Beide partijen zouden elkaar hebben ontmoet in Londen, waar ook Flick's zaakwaarnemer Pini Zahavi bij aanwezig was.

ESPN weet dat er woensdag een vliegtuig van Barcelona naar Londen is vertrokken met daarin Deco en Krkic, die in de sportcommissie zitten bij de Catalaanse grootmacht. Inzet is de opvolging van Xavi.

Het Spaanse Sport, dat bronnen dicht bij Flick heeft geraadpleegd, spreekt van een 'topontmoeting'. Barcelona lijkt daarmee voor te sorteren op een definitieve breuk met Xavi Hernández.

Joan Laporta overweegt serieus om Xavi te ontslaan als trainer van FC Barcelona, zo meldden Spaanse media vorige week. Dat is opvallend, daar ruim een maand geleden bekend werd dat de oefenmeester van gedachten was veranderd en, ondanks zijn aangekondigde vertrek, tóch op zijn post zou blijven.

Aanleiding voor het mogelijke ontslag zouden uitspraken zijn over de financiële situatie van de club op een persconferentie afgelopen week. Komende maandag, een dag na het laatste competitieduel met Sevilla, moet de breuk wereldkundig worden gemaakt.

Vanaf dat moment is de weg definitief vrij voor Flick om in te stappen, zo klinkt het. Iemand anders die er heel goed op staat bij de clubleiding is Rafa Márquez. De huidige trainer van Barça Atlètic moet worden doorgeschoven binnen de organisatie.

Verwacht wordt dat Deco en Krkic na de ontmoeting met Flick doorvliegen naar Dublin, waar woensdagavond de Europa League-finale wordt gespeeld tussen Atalanta en Bayer Leverkusen.

Vanaf Londen is het slechts een uur vliegen naar de Ierse hoofdstad. De geruchten over een ontmoeting met Flick kunnen daarmee meteen naar het rijk der fabelen worden verwezen, zo is het tactisch uitgedacht.

