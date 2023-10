Leedvermaak in Duitsland na nederlaag van Oranje tegen Frankrijk

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 12:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:21

Het Nederlands elftal moet in de resterende kwalificatieduels nog vol aan de bak om deelname aan het EK 2024 veilig te stellen. Het zorgt voor leedvermaak in het gastland, dat automatisch is geplaatst voor het eindtoernooi.

In de Duitse pers werd begin september nog volop gevreesd voor een vroege uitschakeling van Duitsland op het EK 2024. De Duitse bond (DFB) greep uiteindelijk in en besloot Hansi Flick na aanleiding van de dramatische resultaten met het nationale elftal te ontslaan. Julian Nagelsmann werd vervolgens aangesteld als zijn opvolger.

BILD, dat de afgelopen maanden uiterst kritisch op die Mannschaft was, is opgevallen dat de kans aanwezig is dat Nederland het EK in Duitsland gaat missen. “Holland-Panik na nederlaag tegen Kylian Mbappé, haalt Oranje ons EK niet?”, kopt de krant.

“Maandag moet Nederland naar Griekenland. Als Oranje daar niet wint, dan zullen ze echt beven van angst en kunnen de Duitse fans zingen: ‘Ohne Holland feieren wir Europameisterschaft.'”

BILD plaatst echter ook als kanttekening dat het Nederlands elftal een wedstrijd minder heeft gespeeld dan Griekenland, de grote concurrent in Groep B voor plek twee. Toch vreest de krant voor een EK zonder Oranje.

Ook in België maken de kranten zich zorgen om Oranje. “Het EK lijkt in groot gevaar”, schrijft Het Nieuwsblad, terwijl Nederland volgens Sporza ‘in de penarie zit’.

Het Nederlands elftal wacht maandag een uitwedstrijd tegen Griekenland. Bij winst of een gelijkspel heeft Oranje uitstekende papieren om zich voor het EK in Duitsland te plaatsen. Als Oranje maandag niet verliest van de Grieken, zal de formatie van Ronald Koeman sowieso een beter onderling resultaat hebben.