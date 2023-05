Leeds United legt lot in handen van ultieme overlever Sam Allardyce

Woensdag, 3 mei 2023 om 11:53 • Bart DHanis • Laatste update: 12:01

Leeds United heeft Javi Garcia ontslagen en Sam Allardyce aangesteld als interim-manager tot het einde van het seizoen, zo is woensdag officieel wereldkundig gemaakt. Met nog vier wedstrijden te gaan, bezet Leeds momenteel de zeventiende plaats in de competitie. De club heeft hetzelfde aantal punten als Nottingham Forest, dat achttiende en tevens op degraderen staat. Diverse Engelse media wisten in een eerder stadium al te melden dat Allardyce de topkandidaat was van het kwakkelende Leeds.

Garcia werd eerder dit seizoen aangesteld als opvolger van de in februari ontslagen Jesse Marsch. De Spaanse oefenmeester stond slechts twaalf wedstrijden aan het roer op Elland Road en wordt nu dus al naar de uitgang gewezen. Hij won van die twaalf wedstrijden slechts drie keer. Ook de overige leden van de technische staf en technisch directeur Victor Orta hebben de club inmiddels verlaten, zo valt te lezen in een statement dat is afgegeven door de degradatiekandidaat.

?? #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances. — Leeds United (@LUFC) May 3, 2023

Leeds is de twaalfde club uit de trainerscarrière van Allardyce. Big Sam was hiervoor werkzaam bij onder meer Crystal Palace, West Bromwich Albion, Sunderland, Newcastle United, West Ham United en het Engelse nationale elftal. Zijn laatste klus dateert uit 2021, toen hij voor het eerst in zijn loopbaan degradeerde. De inmiddels 68-jarige oefenmeester was toen manager van West Bromwich Albion.

Het wordt voor Allardyce een loodzware klus om Leeds in de Premier League te houden. De club heeft mogelijk het zwaarste resterende programma van alle clubs uit de competitie. Komende zaterdag wacht een ontmoeting met Manchester City, die week daarna staat het duel tegen Newcastle op het programma. De laatste twee wedstrijden worden tegen respectievelijk West Ham en Tottenham Hotspur afgewerkt.

5 - Sam Allardyce has taken over at a Premier League club during a season on five previous occasions, with all five teams either improving or maintaining their league position come the end of the campaign. Fireman. pic.twitter.com/mldKVSzaJN — OptaJoe (@OptaJoe) May 3, 2023