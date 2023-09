Leandro Bacuna eist negatieve hoofdrol op bij verliezend Curaçao

Maandag, 11 september 2023 om 11:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:44

Curaçao is in de nacht van zondag op maandag voor de tweede keer op rij onderuit gegaan. De ploeg van interim-bondscoach Dean Gorré verloor in het kader van de CONCACAF Nations League van Martinique: 1-0. Leandro Bacuna, de aanvoerder van FC Groningen, pakte na ruim een uur spelen een rode kaart na een opstootje.

Bijzonderheden:

Curaçao verloor afgelopen vrijdag met 1-0 van Trinidad en Tobago en ook tegen Martinique ging het dus onderuit. De ploeg van Gorré kwam enkele minuten na rust op achterstand door een doelpunt van Brighton Labeau en twintig minuten later moest het ook nog eens met tien man verder.

SCRAP! Tempers flare in Martinique. Curaçao’s Leandro Bacuna gets sent off in the aftermath of this scuffle (??: @paramountplus ) #CNL pic.twitter.com/JiP4f5Uc5I — World of Concacaf Podcast (@podcacaf) September 11, 2023

Bacuna raakte verzeild in een opstootje en moest dat bekopen met een rode kaart. Ook Daniel Hérelle van Martinique moest het veld verlaten wegens het opstootje. Curaçao, met onder anderen Juriën Gaari, Brandley Kuwas en Juninho Bacuna in de basis, kwam de achterstand uiteindelijk niet meer te boven. De Blauwen staan na twee wedstrijden nog altijd met lege handen en bezetten de vijfde plaats in Groep A van de CONCACAF Nations League.

Martinique - Curaçao 1-0

48’ 1-0 Brighton Labeau (assist Andy Marny)

66’ Rode kaart Leandro Bacuna

66’ Rode kaart Daniel Hérelle