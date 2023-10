Lazio-spelers én Sarri op persco in ‘één grote tirade’ compleet gefileerd

Donderdag, 26 oktober 2023 om 10:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:28

Italiaanse media zijn onder de indruk van Feyenoord, dat woensdagavond in de eigen Kuip met 3-1 te sterk was voor Lazio. De bezoekende ploeg van trainer Maurizio Sarri moest het daarentegen in eigen land ontgelden. De Telegraaf schrijft dat de spelers van Lazio, net als de markante oefenmeester, tijdens de afsluitende persconferentie ‘compleet door Italiaanse journalisten werden gefileerd’.

Feyenoord zorgde ervoor dat de Italianen het spoor op alle fronten bijster raakten, aldus de ochtendkrant. “Zozeer zelfs, dat de Italiaanse journalisten het complete elftal én de coach, Maurizio Sarri, op een persconferentie in De Kuip volledig fileerden.”

“Het werd één grote tirade tegen de coach. Ze vonden dat zijn spelers mentaal, fysiek en qua instelling lamlendig waren, maar Sarri legde vijftien keer uit dat het gewoon hartstikke moeilijk was om tegen dit ontketende Feyenoord dingen goed te blijven doen.”

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Lazio tot de tachtigste minuut weinig tot niets had in te brengen in De Kuip. “Feyenoord domineerde en had nog minstens drie keer vaker kunnen scoren. Het gevaar kwam bij Feyenoord met name van de flanken, van Stengs en Paixão. Zij waren hun bewakers Marusic en Hysaj voortdurend de baas. Maar Lazio had het ook lastig op het middenveld, waar het trio van Feyenoord aan de bal superieur was ten opzichte van het drietal van Lazio.”

Sky Italia oordeelt ook hard over de ploeg van Sarri en deelt enorm veel onvoldoendes uit. Van de basisspelers worden doelman Ivan Provedel en vleugelaanvaller Mattia Zaccagni, die beiden een 6 krijgen, als enige lichtpuntjes gezien.

Nicolò Casale, de directe tegenstander van Santiago Gimenez, is in Italië vooral de gebeten hond. De centrumverdediger krijgt van meerdere media een 4 als rapportcijfer, aangezien Gimenez hem bij drie doelpunten het nakijken gaf. Casale zag tot zijn grote opluchting een streep door de eerste treffer van de spits van Feyenoord gaan wegens buitenspel.

Calciomercato noemt Casale 'rampzalig', terwijl La Gazzetta dello Sport schrijft dat de mandekker ‘alles verkeerd deed’. Ook Corriere dello Sport oordeelt hard: “Hij heeft de zaken enorm verpest. Een Champions League-debuut dat hij maar beter snel kan vergeten.”