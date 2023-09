Lazio raakt in aanloop naar Champions League in vorm en verslaat Napoli

Zaterdag, 2 september 2023 om 22:52 • Mart van Mourik

Lazio heeft zaterdagavond een knappe overwinning geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Napoli was de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League met 1-2 te sterk. Luis Alberto en Daichi Kamada verzorgden de Romeinse doelpuntenproductie; Piotr Zielinski maakte het enige doelpunt voor Napoli. Het was de eerste zege van het seizoen voor Lazio, dat de eerste twee wedstrijden verloor van Genoa (0-1) en Lecce (2-1).

Napoli controleerde het eerste kwart van de wedstrijd, al kon de landskampioen geen grote kansen creëren. De eerste serieuze mogelijkheid van het duel ontstond na 22 speelminuten, toen Khvicha Kvaratskhelia gevaarlijk uithaalde van de rand van de zestien maar doelman Iván Provedel redding bracht. Na een half uur spelen vond Lazio plotseling de openingstreffer.

Vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied bezorgde Felipe Anderson een lage voorzet bij Luis Alberto, die doelman Alex Meret met een zeer fraaie hakbal wist te verschalken: 0-1. Lang konden de Romeinen overigens niet genieten van de voorsprong, want binnen twee minuten kwam Napoli al op gelijke hoogte. Zielinski produceerde een ogenschijnlijk slap schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zijn poging werd onderweg dusdanig van richting veranderd dat de bal onhoudbaar bleek voor Provedel: 1-1.

Het tweede bedrijf was voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog, daar er in totaal slechts één schot op doel werd geproduceerd. Dat schot leverde een doelpunt op voor Lazio. Na een pass van Felipe Anderson kwam Kamada in balbezit aan de linkerkant van de zestien, waarna hij met een diagonaal schot de 1-2 op het scorebord zette. Vervolgens dacht zowel Mattia Zaccagni als Matteo Guendouzi de voorsprong nog verder uit te bouwen, maar beide doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel.