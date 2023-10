Lazio kent uitstekende generale voor Champions League-duel met Feyenoord

Zaterdag, 21 oktober 2023

Lazio heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Maurizio Sarri was met 0-2 te sterk voor Sassuolo. Doelpuntenmakers aan de kant van de Romeinen waren Felipe Anderson en Luis Alberto. Woensdag wacht voor Lazio het Champions League-affiche met Feyenoord in De Kuip.

Bijzonderheden:

Lazio besliste het duel al voor rust. Allereerst opende Felipe Anderson de score na een klein half uur voetballen. De Braziliaan zag een verdediger van Sassuolo uitglijden en ontving de bal in alle vrijheid. Zijn schot in de verre hoek bleek vervolgens onhoudbaar: 0-1. Zeven minuten na de openingstreffer viel ook de tweede. Na goed doorzetten aan de rechterkant belandde de bal voor de voeten van Luis Alberto, die van dichtbij raak schoot: 0-2. Sassuolo bleek na rust niet meer in staat om zich te herstellen van de dubbele achterstand. Lazio doet zodoende uitstekende zaken en bezet nu de zevende plaats. Sassuolo moet het doen met plek dertien.

