Lautaro Martínez schiet Argentinië in verlenging naar Copa América-winst; Lionel Messi in tranen na noodgedwongen wissel

Argentinië heeft voor de zestiende keer in zijn geschiedenis de Copa América veroverd. Na een enerverende finale in het Hart Rock Stadium in Miami won de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni dankzij een treffer in verlenging van invaller Lautaro Martínez: 1-0. Lionel Messi verliet het veld in trainen toen hij noodgedwongen naar de kant moest halverwege de tweede helft.

Emiliano Martínez stond onder de lat bij Argentinië. Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico vormden de defensie. Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández en Alexis Mac Allister waren de vier middenvelders achter aanvallers Messi en Julián Álvarez.

Camilo Vargas was de doelman van Colombia, dat met vier verdedigers aantrad: Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez en Johan Mojica. Het blok op het middenveld bestond uit Richard Ríos en Jefferson Lerma. Voor hen stond James Rodríguez op 10. Spits Jhon Córdoba werd geflankeerd door Jhon Arias en Luis Díaz. Daniel Muñoz ontbrak wegens een schorsing.

Het duel stond gepland voor 02:00 uur Nederlandse tijd, maar al snel werd duidelijk dat dat niet gehaald zou worden. Bij de toegangspoorten van het Hard Rock Stadium in Miami wisten vele fans zonder kaartje binnen te dringen. De organisatie kreeg de situatie niet onder controle, waardoor de aftrap bijna anderhalf uur later, om precies te zijn om 03:23 uur, plaatsvond.

Argentinië had al binnen veertig seconden op voorsprong kunnen komen. Montiel stoomde op aan de rechterkant en gaf voor op Álvarez, die net niet lekker uitkwam en naast schoot. Het eerste schot op doel van de wedstrijd kwam van de voet van Díaz. De Liverpool-aanvaller wist Emi Martínez niet te verrassen in de korte hoek.

Enkele ogenblikken later volgde een opmerkelijk moment. Emi Martínez zag weinig gevaar in een poging van Córdoba, liet de bal gaan en zag dat de inzet van Córdoba alsnog de paal trof. Onder aanvoering van zijn duizenden supporters was Colombia de betere partij. Ondanks enkele dreigende voorzetten leverde dat niets op, terwijl Messi aan de andere kant een vrije schietkans kreeg op randje zestien. De superster leek de korte hoek te vinden, ware het niet dat ploeggenoot Álvarez zijn poging keerde.

Gek veel gebeurde er niet voor rust en met name Argentinië maakte weinig indruk. Het was Colombia dat bijna op voorsprong kwam via Lerma. Zijn inzet viel net niet binnen door de vingertoppen van Emi Martínez. Aan de andere kant was het flink schrikken voor Argentinië, toen Messi naar de grond ging na hard maar fair ingrijpen van Santiago Arias. Messi had last van z’n enkel, hield de handen voor z’n gezicht, maar voetbalde toch verder.

Colombia begon goed aan de tweede helft en kreeg ook de eerste mogelijkheid van de tweede helft. Córdoba kreeg de bal op zijn hoofd en legde uitstekend klaar voor Arias, wiens harde poging net voorlangs zoefde. Het duurde niet lang voordat Argentinië ook een scoringskans kreeg. Messi speelde diep op Di María, die een één-tweetje aanging met Mac Allister en oog in oog met Vargas net tekortkwam om een serieus schot op doel te krijgen.

Negen minuten oud was de tweede helft toen Sánchez een vrije kopkans kreeg bij de tweede paal. Echter mikte hij, na licht gehinderd te worden, bij de tweede paal over. In de flipperkastwedstrijd creëerde Di María zijn volgende kans, door vanaf de linkerflank naar buiten te kappen en richting de verre hoek te schieten. Vargas had een uiterste redding nodig om Colombia op de been te houden.

Een flinke tegenvaller volgde voor Argentinië toen Messi naar de grond ging na een sprintduel, zonder dat daarbij een tegenstander aan te pas kwam. Messi werd andermaal behandeld en ditmaal ging het niet meer. De blessure uit de eerste helft speelde hem parten en hij werd dan ook noodgedwongen gewisseld. Messi, die vervangen werd door Nicolás González, barstte in tranen uit op de bank.

Gek veel gebeurde er niet meer in het restant van de tweede helft. Wel had invaller González vlak voor tijd nog de kans om de winnende binnen te knikken, maar dat gebeurde niet. De aanvaller van Fiorentina kopte ternauwernood voorlangs op aangeven van Di María.

Er moest een verlenging aan te pas komen en daarin toonde González zich andermaal gevaarlijk. Ditmaal was Vargas een hinderlijk obstakel, door de inzet door het midden van de Argentijn te keren. Tien minuten voor het einde van de verlenging was het alsnog raak voor Argentinië.

Uitgerekend Lautaro, die zijn basisplaats gedurende het toernooi verloor, deed het. Leandro Paredes speelde in op Giovani Lo Celso, die Lautaro diep stuurde. De spits schoot niet al te overtuigend in, maar omdat Vargas er ook niet overtuigend uitzag, glipte de bal er net doorheen en stond Argentinië op voorsprong: 1-0.

Vlak voor het einde van de verlenging volgde een emotioneel moment. Di María werd naar de kant gehaald voor Otamendi en daarmee zat de interlandcarrière van el Fideo erop. Argentinië hield ondanks een penaltyclaim van Colombia stand en dus kon het feest losbarsten in Argentinië.

