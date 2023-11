Lautaro Martínez draagt met heerlijk schot bij aan zege Inter op Atalanta

Zaterdag, 4 november 2023 om 20:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:00

Internazionale heeft zaterdagavond een knappe zege behaald op Atalanta. I Nerazzurri wonnen dankzij treffers van Hakan Calhanoglu en Lautaro Martínez met 1-2 in Bergamo. Gianluca Scamacca deed nog wel wat terug, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. Inter staat met 28 punten uit 11 duels fier bovenaan in de Serie A. Atalanta staat voorlopig vijfde, al kan het nog worden ingehaald door Fiorentina.

Bijzonderheden:

Beide ploegen kregen in de openingsfase mogelijkheden, al kwam Matteo Ruggeri misschien nog wel het dichtst bij. Zijn rebound vloog net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Atalanta, met Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis, kreeg vijf minuten voor rust een penalty tegen na een overtreding van Juan Musso. Calhanoglu ging achter de bal staan en schoot raak: 0-1. De Turk kwam ogenblikken later ook dicht bij de 0-2, maar dit keer had Musso wel een antwoord in huis.

In de openingsfase na rust was Inter veruit de gevaarlijkste ploeg. Zo zoefde een schot van Federico Dimarco net naast en werd een treffer van Lautaro afgekeurd wegens buitenspel. De Argentijn kon even later wel juichen. Henrikh Mkhitaryan bracht de bal bij Lautaro, die fantastisch uithaalde naar de verre hoek: 0-2. Atalanta toonde zich strijdvaardig en kwam snel langszij via Scamacca, die doel trof middels een laag hard schot in de rechteronderhoek, maar daar bleef het ook bij.

Een HEERLIJKE trap ?? Natuurlijk weet Martinez wel raad met zo'n bal. Koekoek ??#ZiggoSport #ATAINT pic.twitter.com/jmw9fDXLZx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 4, 2023