Lautaro Martínez schrijft geschiedenis en schiet Inter naar halve finale Champions League

Na een waar spektakelstuk schakelt Inter Bayern München uit in de Champions League: 2-2 (4-3 over twee wedstrijden, red.). Lautaro Martínez schreef geschiedenis door als de eerste speler in de geschiedenis van Inter vijf keer op rij te scoren in het miljardenbal.

Bij Inter moest Stefan de Vrij genoegen nemen met een reserverol, terwijl Denzel Dumfries nog altijd herstellende is van zijn blessure. Federico Dimarco keerde na een blessure weer terug in de basis bij de Italianen. Aan de kant van Bayern München kreeg de vertrekkende clublegende Thomas Müller een basisplaats.

De ervaren Duitser was na elf minuten spelen dicht bij een assist. Met een leep boogballetje bracht hij Michael Olise in stelling, maar de Fransman had net teveel tijd nodig om te schieten.

De volgende mogelijkheid was voor de thuisploeg. Dimarco slingerde een vrije trap gevaarlijk voor, maar zag de bal via Francesco Acerbi en Marcus Thuram net naast gaan. Inter drong aan. Lautaro Martínez won knap een kopduel, kreeg de bal terug en verplaatste het spel met de buitenkant van zijn schoen naar de rechterflank. Via Matteo Darmian kwam de bal voor de voeten van Hakan Çalhanoglu, die zijn streep net naast de kruising zag gaan.

Het spel golfde over en weer in de eerste helft. Konrad Laimer brak door de verdedigende stellingen van de Italianen. Zijn lage voorzet kwam gevaarlijk bij Müller terecht, maar de Duitser kwam niet tot schieten. Leroy Sané kwam dat wel, maar zag Yann Sommer redding brengen.

Op slag van rust kwam Eric Dier keihard in met een tackle op Thuram. De Engelsman kwam er goed vanaf met een gele kaart. Na rust kwam Bayern al vroeg op voorsprong. Harry Kane, die tot dusver onzichtbaar was schoot hard in de verre hoek raak: 1-0.

Lang bleef de stand niet op het scorebord staan. Uit een hoekschop van Dimarco viel de bal voor de voeten van Martínez. De Argentijn zag in eerste instantie zijn inzet geblokt worden, maar roste de rebound snoeihard tegen de touwen: 1-1.

Inter sloeg direct na de 1-1 weer toe uit een spelhervatting. Uitgerekend Benjamin Pavard deed zijn oude ploeg pijn door de hoekschop vol overtuiging in te koppen: 2-1. De Italianen liepen volledig door de gedesillusioneerde verdediging heen en zagen Darmian bijna de 3-1 maken. Bayern gaf niet op en kwam via Dier in de slotfase op 2-2. Met man en macht ging de ploeg van Kompany op zoek naar een verlenging, en via Müller kwam er bijna een sprookjesgoal. De Duitser zijn kopbal ontbrak echter aan kracht, waardoor Sommer simpel redding kon brengen.