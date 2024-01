Late wintertransfer lijkt op handen: â€˜Feyenoord bereikt principeakkoordâ€™

Late wintertransfer lijkt op handen: ‘Feyenoord bereikt principeakkoord’

De komst van Luciano Rodríguez naar Feyenoord is maandagavond laat een stap dichterbij gekomen. De Rotterdammers hebben een principeakkoord bereikt met de twintigjarige vleugelspits over zijn persoonlijke voorwaarden, zo meldt 1908.nl. De onderhandelingen met zijn club Liverpool Montevideo bevinden zich ondertussen in 'een vergevorderd stadium'.

Rutger Vinke schrijft op 1908.nl dat de transfer 'nog geen ABC'tje' is, maar de status 'vergevorderde onderhandelingen' zal de supporters van Feyenoord moed geven. De Rotterdammers staan na het persoonlijk akkoord met Rodríguez op 'pole position' om de transfer af te ronden.

Volgens Vinke heeft Feyenoord daarmee duidelijk een streepje voor op het Argentijnse River Plate, dat eveneens jaagt op de handtekening van Rodríguez. Het is de bedoeling dat de rechtsbuiten zo snel mogelijk naar Rotterdam komt, om nog dit seizoen een rol van betekenis te gaan spelen bij Feyenoord.

Het zou nu vooral nog gaan om welk percentage van de transferrechten van Rodríguez Feyenoord in handen zal krijgen. Fabrizio Romano meldde maandag dat de vraagprijs liefst vijftien miljoen euro bedraagt voor zeventig procent van de rechten. De werkelijke transfersom zal vermoedelijk een stuk lager liggen, mocht een deal tot stand komen. Feyenoord betaalde immers nog nooit veel meer dan acht miljoen euro voor een speler.

Rodríguez is momenteel met Uruguay Onder 23 onderweg voor een kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Het jeugdelftal van Uruguay komt dinsdag om 21:00 uur Nederlandse tijd in actie tegen Peru. Het duel wordt gespeeld in Venezuela.

De wedstrijdverplichtingen van Rodríguez vormen een obstakel, omdat de tijd om de wintertransfer naar Feyenoord af te ronden dringt. Vinke verwacht dat Feyenoord die horde zal kunnen nemen. De club kan op tijd in Zuid-Amerika aanwezig zijn om de formaliteiten, waaronder de medische keuring, af te ronden.

Arne Slot bevestigde zondag na de wedstrijd tegen FC Twente (0-0) voor de camera van ESPN dat Rodriguez concreet in beeld is. "Hij is een rechtsbuiten die in de spits kan", aldus de coach. Rodríguez is overigens 1,79 meter groot en rechtsbenig.

Rodríguez kwam vorig seizoen tot 9 doelpunten en 6 assists in 34 wedstrijden namens Liverpool. De Uruguayaan kwam in 25 van die 34 duels uit als rechtsbuiten. De aanvaller ligt tot eind 2027 vast.

