Late goal van Lautaro Martínez bezorgt Inter zwaarbevochten punt

Woensdag, 20 september 2023 om 22:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:03

Internazionale is zijn Champions League-campagne woensdagavond teleurstellend begonnen. De finalist van vorig jaar speelde in de eerste wedstrijd in Groep D gelijk tegen Real Sociedad: 1-1. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij begonnen in de basis bij Inter, maar konden niet voorkomen dat hun ploeg al vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam. De huidige koploper van de Serie A kwam pas vlak voor tijd langszij door een doelpunt van Lautaro Martínez.

Bijzonderheden:

Sociedad nam al binnen vier minuten de leiding via Brais Méndez. De Spaanse middenvelder profiteerde van geklungel achterin van Alessandro Bastoni. De centrumverdediger leverde de bal in, waarna Méndez simpel kon afwerken: 1-0. In de tweede helft leek de avond nog erger te worden voor Inter na een smerige overtreding van Nicolò Barella, die wellicht rood waard was. Na een VAR-check werd echter besloten om de middenvelder niet de rode prent te geven. Richting het einde van de wedstrijd werd Inter gevaarlijker en dat leidde enkele minuten voor tijd tot de gelijkmaker. Na een mislukt schot van Davide Frattesi stond Martínez plots oog in oog met Sociedad-keeper Álex Remiro: 1-1.

? No hay pisotón de Barella sobre Brais. Mantiene el pie encima, pero no ejerce fuerza hacia abajo. • Michael Oliver mostró la ?? en un inicio pero, tras revisión del VAR, anuló la expulsión. #RealSociedad #Inter #UCL pic.twitter.com/0XidXYrIET — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) September 20, 2023

Real Sociedad - Internazionale 1-1

4' 1-0 Brais Méndez

87' 1-1 Lautaro Martínez (assist: Davide Frattesi)