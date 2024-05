‘Laporta overweegt Xavi te ontslaan bij Barça na uitspraken op persconferentie’

Joan Laporta overweegt serieus om Xavi te ontslaan als trainer van FC Barcelona, zo melden verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo. Dat is opvallend, daar ruim een maand geleden bekend werd dat de oefenmeester van gedachten was veranderd en, ondanks zijn aangekondigde vertrek, tóch op zijn post zou blijven. Aanleiding voor het mogelijke ontslag van Xavi zouden zijn uitspraken over de financiële situatie van de club zijn op een persconferentie van deze week.

Laporta zou ‘erg teleurgesteld’ zijn in de manier waarop Xavi sprak over de financiële situatie van Barça. “De supporters moeten snappen dat onze economische situatie in niets lijkt op die van 25 jaar geleden. Toen zei de trainer: ‘Ik wil die speler, die speler en hem ook.’ Nu kan dat niet langer”, zei de trainer onder meer.

“Wij zitten niet in de situatie waarin bijvoorbeeld Real Madrid of een ander Europees team dat wel zit. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet om de prijzen willen spelen. We hebben tijd nodig.” Laporta was niet meegereisd naar het uitduel met UD Almería (0-2) van donderdagavond. Xavi werd na de wedstrijd gevraagd naar zijn relatie met de president.

“Ze hebben persoonlijk niets tegen me gezegd. De relatie is niet veranderd. De sportieve vicevoorzitter is mee naar de wedstrijd. Ik heb gezegd wat ik denk. De situatie is niet gemakkelijk en we werken eraan om de situatie te keren. Ik ben erg enthousiast en kijk uit naar het volgende seizoen”, liet Xavi optekenen.

“We plannen het seizoen met Deco en ik zie het als een voorrecht om bij de beste club ter wereld te blijven. Ik heb de ambitie om prijzen te winnen. We hebben de mogelijkheid om ons volgend seizoen te versterken. In de voetbalwereld zal er altijd ‘lawaai’ zijn. Deco en de president zijn de belangrijkste mensen in dit project.”

Volgens verschillende Spaanse media wordt het ontslag na het duel met Rayo Vallecano van aanstaande zondag officieel bekendgemaakt. Journalist Jordi Basté vertelde op RAC1 dat de vervanger van Xavi zeer waarschijnlijk Rafa Márquez zal zijn, de huidige trainer van Barça Atlètic.

