Laporta onthult astronomisch bod dat Barcelona op Frenkie de Jong afwees

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 14:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:29

FC Barcelona heeft zaterdag tijdens een ledenvergadering het boekjaar 2022/23 afgesloten. Een ruime meerderheid van de leden stemde in met de financiële jaarcijfers. Voorzitter Joan Laporta onthulde op de bijeenkomst dat de Catalanen onlangs een bod van honderd miljoen euro op Frenkie de Jong hebben afgeslagen.

De voorzitter van Barça weigerde echter namen van clubs te noemen. “We hadden de kans om Frenkie de Jong te verkopen voor honderd miljoen euro”, zei Laporta tijdens de ledenvergadering.

“Dat hebben we geweigerd, omdat we ons team niet zwakker wilden maken. Frenkie is namelijk een sleutelspeler voor ons.” De voorzitter van de Catalanen probeerde De Jong in de zomer van 2022 nog te verkopen, echter maakte de middenvelder toen meerdere malen duidelijk in Barcelona te willen blijven.

De Jong speelde inmiddels al 190 duels voor los Azulgrana en is onder Xavi altijd onomstreden geweest. De controleur kampt echter al geruime tijd met een enkelblessure, waardoor de oefenmeester momenteel geen beroep op hem kan doen.

Speech Laporta

Laporta ging tijdens de ledenvergadering ook in op de Negreira-zaak. De voorzitter van Barcelona werd eerder deze week aangeklaagd in de rechtszaak. “Ze zullen niks vinden, want er is niks te vinden. Tijdens mijn eerste periode als voorzitter (2003 tot 2010, red.) hebben we al uitgelegd dat we voor sommige rapporten betaalden.”

“De rechter zegt dat we het geld hebben gebruikt om scheidsrechters te betalen en er sprake was van matchfixing. Ze kunnen het alleen niet bewijzen.”

Laporta deelde ook een sneer uit aan Real Madrid. “Ik heb slechts nieuws voor ze. We zullen de beste periode van de historie van Barça herhalen. Fans van Real houden er niet van dat mensen praten over hun politieke en sociale macht. Zij zijn de initiatiefnemers van deze samenzwering tegen ons”, besloot een geëmotioneerde Laporta.