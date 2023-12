‘Laporta krijgt harde toezegging bij Barcelona: sterspeler vertrekt niet’

FC Barcelona is in onderhandeling met Robert Lewandowski over een loonoffer, zo meldt Sport. De noodlijdende Catalaanse grootmacht moet nog altijd snijden in het salarishuis om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels. Zaakwaarnemer Pino Zahavi heeft de clubleiding van Barcelona gerustgesteld te midden van alle geruchten over een mogelijk vertrek.

Bij Barcelona zijn ze op de hoogte van het feit dat er meerdere clubs zijn uit Saudi-Arabië die Lewandowski graag overnemen. De Pool heeft de mogelijkheid om zijn salaris minimaal te verdubbelen in het Midden-Oosten, maar lijkt nog niet klaar in Barcelona.

Zahavi, een goede vriend van president Joan Laporta, was enkele dagen geleden in Barcelona om te onderhandelen over het loonoffer en maakte meteen duidelijk dat zowel van een winters als een zomers vertrek geen enkele sprake is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Lewandowski heeft een contract tot medio 2026 met de optie op een extra jaar. De verwachting was dat de spits komend seizoen het hoogste salaris ging verdienen, maar door problemen met het salarisplafond van 270 miljoen euro wordt er nu geld ingehouden.

De constructie is zo ingericht dat het salaris van Lewandowski oploopt. In zijn eerste seizoen verdient hij tien miljoen euro, in het tweede seizoen dertien en in het seizoen 2024/25 bedraagt zijn salaris zestien miljoen. In het laatste contractjaar moet het salaris weer verlaagd worden naar tien miljoen.

Volgens informatie van Sport zijn ze bij Barcelona optimistisch over de kans van slagen wat betreft het loonoffer. De toezegging van Zahavi maakt dat ze zich in de Catalaanse hoofdstad momenteel geen zorgen maken over een vroegtijdige breuk.

Lewandowski kende afgelopen jaar een droomjaar en kwam in 46 wedstrijden tot 33 goals en 8 assists in het shirt van Barcelona. Dit seizoen stokt de doelpuntenproductie enigszins (9 goals in 21 wedstrijden), maar over zijn impact bestaat geen enkele twijfel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties