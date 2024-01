Lans gebroken voor Weghorst: ‘Luuk de Jong is echt niet beter dan hij'

Willem van Hanegem snapt weinig van de roep om een terugkeer van Luuk de Jong in het Nederlands elftal. Eerder deze maand was de spits van PSV goed voor een hattrick tegen Excelsior (3-1), waarna hij opnieuw aan een rentree in Oranje gelinkt werd.

De Jong was dit seizoen al goed voor 23 goals en 10 assists in 29 officiële duels. Hij bedankte vorig jaar voor het Nederlands elftal, maar met het EK in Duitsland voor de deur is er toch weer een discussie op gang gekomen over een mogelijke rentree.

“De Jong wilde niet meer voor Oranje spelen en dat mag hij natuurlijk helemaal zelf weten”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Maar nu hij een paar goals heeft gemaakt en Memphis Depay al lange tijd nooit echt topfit is, zou Ronald Koeman volgens de kenners op zijn knieën naar Eindhoven moeten om De Jong te vragen of hij op zijn besluit terug zou willen komen.”

Van Hanegem vindt het vreemd dat de discussie omtrent De Jong opnieuw op gang is gekomen. “Hij heeft toch gewoon gezegd: veel succes met de kwalificatiereeks Ronald Koeman, maar mij niet meer oproepen alsjeblieft. Nu we het ticket voor het EK binnen hebben, zou hij er misschien anders over denken. Als dat al zo is, is dat jammer.”

De Kromme is van mening dat Koeman alleen voor spelers van de buitencategorie een uitzondering zou moeten maken. “Dat is Luuk de Jong natuurlijk helemaal niet. Hij is niet beter dan Wout Weghorst. Die doet weleens gek of, liever gezegd, een tikkeltje overdreven, maar hij stond er wel steeds. Die verdiende zijn plek in de kwalificatie.”

Mocht Van Hanegem in de schoenen van bondscoach Koeman staan, dan zou hij voor het EK 2024 Joshua Zirkzee oproepen. “Hij laat in de Serie A echt mooie dingen zien. En misschien komt Memphis nog een keer fit terug. Maar De Jong, dat is gewoon een gepasseerd station. Hij gaat de landstitel pakken met PSV. En als PSV woensdag het bekerduel in De Kuip wint, pakken ze in Eindhoven ook de TOTO KNVB Beker.”

