‘Langst dienende speler wil Paris Saint-Germain verlaten voor één club’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 09:35 • Wessel Antes

Marco Verratti wil Paris Saint-Germain komende zomer verlaten, zo meldt RMC Sport. De dertigjarige middenvelder, die al sinds juli 2012 in Parijs speelt, zou dolgraag voor Real Madrid willen spelen. Zodoende moet PSG vrezen voor een vertrek van een pionier van de huidige succesperiode van de club, al ligt Verratti in het Parc des Princes nog vast tot medio 2026. Daarbij zal de rechtspoot moeten afwachten of Real niet in zee gaat met Jude Bellingham van Borussia Dortmund, die hoger op het wensenlijstje staat.

Bij PSG is het humeur de laatste maanden niet opperbest. Sinds de uitschakeling tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League gonst het van de geruchten rondom sterspelers van de club. Lionel Messi vertrekt vrijwel zeker volgende maand uit Parijs, terwijl ook Neymar open zou staan voor een nieuw avontuur. Bovendien zou Kylian Mbappé zijn droomtransfer naar Madrid nog altijd niet uit zijn hoofd hebben gezet. Nu zou ook Verratti een overstap naar de Koninklijke in gedachten hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verratti is niet meer gelukkig bij PSG en zijn goede band met Carlo Ancelotti zorgt ervoor dat Madrid momenteel zijn droombestemming is. Een vertrek van Verratti zou een einde van een tijdperk zijn. De kleine Italiaan werd in 2012 voor slechts twaalf miljoen euro overgenomen van Pescara. Sindsdien kwam Verratti in 413 officiële duels in actie voor PSG, waarin hij verantwoordelijk was voor elf doelpunten en 61 assists. De 53-voudig international van Italië wordt al jaren gezien als de motor van het Parijse sterrenensemble. PSV-middenvelder Xavi Simons roemde hem onlangs als beste teamgenoot die hij ooit heeft gehad.

Real zet Verratti vermoedelijk in de wachtkamer tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van Bellingham, want zijn komst heeft de hoogste prioriteit voor de clubleiding. Volgens BILD starten komende week de onderhandelingen tussen Real en Dortmund over de negentienjarige Engelsman. Die Borussen zouden mikken op een transfersom van maar liefst 150 miljoen euro. Verratti is volgens Transfermarkt zo’n vijftig miljoen euro waard en dient gezien zijn leeftijd dus als een goedkoper alternatief.