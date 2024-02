Langer verblijf in De Kuip? ‘Feyenoord-ster koopt appartement van 740.000 euro’

Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer heeft een nieuwbouwappartement aangeschaft in Rotterdam, zo meldt de website Bekende Buren. De zevenvoudig international van Oranje heeft zijn nieuwe optrekje gekocht voor liefst 740.000 euro. Daarnaast liet hij er volgens de website voor hetzelfde bedrag een hypotheek op vestigen.

Wieffer is al enige tijd woonachtig in Zuid-Holland. In juli 2020 verliet hij zijn geliefde FC Twente voor een avontuur bij Excelsior, waarna hij zijn intrek nam in een luxe huurappartement in Dordrecht. Sinds juli 2022 speelt Wieffer voor Feyenoord, waar hij zijn contract in mei vorig jaar liet openbreken en opwaarderen. Daardoor ligt de controleur nog tot medio 2027 vast in De Kuip.

Wieffer groeide de afgelopen jaren bij Feyenoord uit tot international van Oranje.

Dat de middenvelder er in Rotterdam-Zuid behoorlijk op vooruit is gegaan, blijkt uit zijn nieuwste aankoop. De Oranje-international mag zich trotse eigenaar noemen van een appartement met een woonoppervlakte van 98 vierkante meter. “In totaal zijn er drie kamers, twee slaap- en 1 badkamer. Uiteraard is de keuken luxe en van alle gemakken voorzien”, schrijft Bekende Buren.

Wieffer hoeft over koude voeten en zijn uitzicht niet te klagen in zijn nieuwe stulpje. “Het hele appartement, gelegen op de derde verdieping, is voorzien van vloerverwarming. Verder heeft hij uitzicht over de skyline en de auto kan worden geparkeerd in de parkeergarage.”

Toekomst Wieffer

Het is nog maar de vraag hoelang Wieffer nog houdbaar is voor Feyenoord. Volgensis de sterkhouder inmiddels 18 miljoen euro waard, waardoor de Rotterdammers komende zomer behoorlijk kunnen cashen. Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 slechts 575.000 euro voor zijn diensten.

Afgelopen maandag bracht Voetbal International in een analyse naar buiten dat Wieffer hoog op het lijstje staat bij Atlético Madrid, dat ver wilde gaan voor zijn komst. De vraagprijs van Feyenoord was echter te hoog, waarna de Spanjaarden probeerden diverse constructies te verzinnen. Tot een deal kwam het niet.

Volgens VI was Wieffer deze winter ook absoluut niet van plan om Feyenoord te verlaten. “Wieffer zelf wilde in Rotterdam blijven, om zijn plek in de EK-selectie van komende zomer te verzekeren.” Momenteel staat de teller voor Wieffer op zeven interlands namens het Nederlands elftal, sinds zijn debuut op 27 maart 2023.