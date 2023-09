Lang trakteert Brugge-fans op spectaculair afscheid en grijpt mic voor megahit

Donderdag, 28 september 2023 om 22:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:23

Noa Lang heeft op geheel karakteristieke wijze afscheid genomen van zijn oude club Club Brugge. De PSV-aanvaller verzorgde onder meer de aftrap van het thuisduel met KRC Genk, waarbij hij in plaats van direct de bal te spelen op de bal ging staan. Dat was echter niet het hoogtepunt van het afscheid. Lang trakteerde de fans namelijk op de eerste live performance van zijn debuutsingle '7K op je feestje'.

De 24-jarige vleugelspits was al vroeg voor de aftrap aanwezig bij het Jan Breydelstadion. Daar was een podium opgetuigd, waarop Lang zijn rapkunsten kon laten zien. Hij was daarbij niet blind voor zijn publiek: de microfoon werd meermaals in het gezicht van een enthousiaste fan gehouden. Die fan was niet te beroerd om een vocale bijdrage te leveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het voorprogramma maakte Lang ook deel uit van de hoofdact. De aanvaller verzorgde de aftrap van het duel van Club. Daarbij speelde hij niet 'gewoon' de bal, maar ging hij op het leer staan terwijl hij een saluut uitbracht richting het publiek. Dat ontving Lang alsof hij nooit naar Eindhoven vertrokken was.

PSV betaalde Club Brugge afgelopen zomer maximaal vijftien miljoen euro voor Lang. Daarmee werd de rappe vleugelspits de duurste aankoop ooit uit de clubgeschiedenis. Hij beleeft tot nu toe een prima seizoenstart met vier goals en één assist uit de eerste tien duels. Namens Brugge kwam Lang tot 38 goals en 34 assists in 125 duels. Daarvoor kwam hij uit voor Ajax en FC Twente.

Lang leverde Club Brugge afgelopen zomer vijftien miljoen euro op.