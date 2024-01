Lang reageert met provocerende emoji op uitspraken Wieffer en Hartman over PSV

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die reageert op een interview van Mats Wieffer en Quilindschy Hartman over de titelkansen van Feyenoord.

In een interview met ESPN wordt het duo van Feyenoord door verslaggever Sinclair Bischop gevraagd of PSV dit seizoen beter is dan Feyenoord. De Eindhovenaren wonnen al hun competitieduels voor de winterstop en hebben daardoor momenteel een voorsprong van liefst tien punten op de ploeg van trainer Arne Slot.

Wieffer wil echter ‘niet per se zeggen’ dat PSV tijdens de eerste seizoenshelft beter was dan Feyenoord. “Wij hebben voornamelijk in het begin van het seizoen punten verspeeld. PSV speelde toen ook niet zijn beste wedstrijden, maar ze wonnen toen telkens wel met 1-0. Tegen FC Utrecht thuis met 2-1 (2-0, red.), geloof ik.”

“Als wij ook onze wedstrijden hadden gewonnen, dan was er in principe niet heel veel aan de hand geweest”, geeft Wieffer aan. “We hebben toen alleen punten verspeeld, waardoor we nu heel ver achter PSV staan. Qua voetbal denk ik niet dat we heel ver uit elkaar liggen. Het gat is wel tien punten. Dat wordt heel moeilijk om in te halen, maar het kan altijd nog.”

Hartman denkt dat zowel Feyenoord als PSV goede ploegen zijn en deelt een compliment uit aan de concurrent. “PSV heeft alles gewonnen. Wij weten hoe moeilijk en knap dat is. Wat Wieffer zegt: tien punten is heel veel, maar ook een beetje een soort vertekend beeld. Het lijkt dan of wij het met Feyenoord slechter doen, maar dat is helemaal niet zo. We hebben nu meer punten dan vorig jaar tijdens de winterstop, alleen hebben we te maken met een PSV dat beter is dan vorig seizoen.”

ESPN deelde het interview interview van het Feyenoord-duo op Instagram, waarna PSV’er Patrick van Aanholt besloot zijn ploeggenoot Noa Lang in de reacties te taggen. De linksbuiten kon het vervolgens niet laten om te reageren en deed dat met een gapende emoji.

De reactie van Noa Lang.

