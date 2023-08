Lang mogelijk meerdere wedstrijden langs de kant: duel met Rangers in gevaar

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 14:57 • Bart DHanis • Laatste update: 15:33

Noa Lang doet niet mee aanstaande zaterdag wanneer PSV het opneemt tegen Vitesse. De linkervleugelaanvaller is nog altijd niet helemaal fit en trainer Peter Bosz wil geen risico nemen met zijn sterspeler, zo meldden verschillende media die aanwezig waren bij het persmoment voorafgaand aan het tweede Eredivisie-duel.

Bosz neemt het risico niet, omdat dinsdag de eerste Champions League Play-off-wedstrijd met Rangers op het programma staat. Toch kan de 59-jarige oefenmeester van de Eindhovenaren niet met zekerheid zeggen of Lang daar wel bij kan zijn. Desalniettemin staat de buitenspeler, die deze zomer voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van Club Brugge, wel alweer op het trainingsveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lang miste de confrontatie met Sturm Graz van afgelopen dinsdag (1-3 winst) en werd in dat duel vervangen door Yorbe Vertessen. De pijlsnelle Belg mag zich ook opmaken voor een basisplaats tegen Vitesse zaterdag. De wedstrijd wordt gespeeld in het Arnhemse Gelredome en trapt om 19:45 uur af. Vitesse won de eerste competitiewedstrijd met 1-2 van FC Volendam. PSV was in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Lang brak in die wedstrijd de ban met een schitterende treffer. Aanwinsten Jerdy Schouten en Malik Tillman beginnen tegen Vitesse waarschijnlijk vanaf de bank.