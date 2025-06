Lance Duijvestijn is in gesprek en kan Excelsior verruilen voor andere Eredivisie-club

De kans is groot dat Lance Duijvestijn komend seizoen actief zal zijn in de Eredivisie. Maar namens welke club dat zal zijn is nog de vraag. De aanvallende middenvelder promoveerde met Excelsior naar het hoogste niveau, maar voert nu gesprekken met Sparta Rotterdam. Dat melden Mounir Boualin van SoccerNews en Voetbal International.

Duijvestijn speelde van 2021 tot 2024 voor Almere City FC, om laatstgenoemde club anderhalf jaar geleden in te ruilen voor Excelsior. In Kralingen doet hij het uitstekend.

Afgelopen seizoen was de Nederlander in 23 Keuken Kampioen Divisie-duels goed voor 11 goals en 9 assists. Daarmee had hij een groot deel in de rechtstreekse promotie van Excelsior naar de Eredivisie.

Duijvestijn heeft nog een contract voor een jaar bij Excelsior. Daardoor is een vertrek deze zomer niet onaantrekkelijk voor de club, zodat ze nog iets aan hem kunnen verdienen.

Het is goed mogelijk dat Duijvestijn de overstap maakt naar Sparta. Boualin meldde eerder deze week al dat de Rotterdamse club een persoonlijk akkoord nadert met de speler, en ook VI meldt dat beide partijen met elkaar in gesprek zijn.

Volgens het Algemeen Dagblad is er daarnaast echter ook interesse in Duijvestijn vanuit het buitenland. De krant meldt verder dat de vraagprijs van Excelsior naar verluidt één miljoen euro bedraagt.

Eerder werd al bekend dat Sparta zich zo goed als zeker gaat versterken met Jens Toornstra. Volgens VI hoopt de ploeg van trainer Maurice Steijn daarnaast de afgelopen seizoen gehuurde Mitchell van Bergen, Kristian Hlynsson en Carel Eiting ‘in welke vorm dan ook te verleiden voor een langer verblijf’.