Lamine Yamal schiet FC Barcelona prachtig naar landskampioenschap in beladen stadsderby

FC Barcelona is donderdag voor de 28ste keer in de geschiedenis kampioen van Spanje geworden. In de emotionele stadsderby met Espanyol moest Barcelona winnen om het feestje deze speelronde al te kunnen vieren, en dat deed het: 0-2. Lamine Yamal zorgde met een prachtige knal voor de openingstreffer, voordat Fermín López het duel besliste. Espanyol is ondanks de nederlaag bijna veilig met een voorsprong van vijf punten op nummer achttien Leganés.

Voor de wedstrijd en in de beginfase was er veel onrust rondom en in het stadion van Espanyol. Fans van die club bekogelden een auto buiten het stadion, die daarop inreed op de fans. Aan het begin van de wedstrijd eiste de harde kern van Espanyol dat de wedstrijd daarom zou moeten worden stilgelegd. Toen dat niet gebeurde, verlieten zij uit protest het stadion.

De openingsfase en grote delen van de eerste helft waren voor Espanyol, dat zeer fel begon in de altijd verhitte derby met zijn aartsrivaal. Centrale middenvelder Urko González zag zijn schot in de openingsfase van de wedstrijd nipt naast het doel van Wojciech Szczęsny vliegen.

Nadat de wedstrijd kort werd stilgelegd na protesten van de fans, kreeg ook Barcelona zijn eerste, grote mogelijkheid, die niet aan Robert Lewandowski was besteed. De Poolse legende schoot net als González even eerder net naast.

Net toen Barcelona wat beter in de wedstrijd kwam, liet Espanyol-aanvaller Javi Puado dé kans op de voorsprong liggen. De Spanjaard zette een indrukwekkende dribbel in en kwam oog in oog te staan met Szczęsny, die met een katachtige reflex als winnaar uit de strijd kwam.

Barcelona moest het vooral hebben van halve kansjes. Zo kwam Lewandowski net tekort om binnen te schieten, en leverde ook de afstandspoging van Pedri, de partner van Frenkie de Jong op het middenveld, niets op. Toch kwamen de bezoekers voor rust tot tweemaal toe bijna op voorsprong. Zo schoot Yamal in kansrijke positie hoog over, en werkte Lewandowski de bal even later naast het doel van goalie Joan García.

Een kleine tien minuten na rust kwam Barcelona op prachtige wijze op voorsprong. Yamal snelde langs Espanyol-linksback Carlos Romero, om vervolgens met links prachtig binnen te krullen in de verre kruising: 0-1.

Die goal was een klap voor Espanyol, dat in aanvallend opzicht weinig meer voor elkaar kreeg. Barcelona probeerde vooral de nul te houden, en dus speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld.

Espanyol-verdediger Leandro Cabrera ging vervolgens in de fout met een slaande beweging jegens Yamal. Na een VAR-check werd de rode kaart getoond aan de Uruguayaan. Met tien tegen elf kwam Barcelona niet meer serieus in de problemen. Invaller Fermín tekende op aangeven van Yamal diep in blessuretijd bovendien voor de 0-2.