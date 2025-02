Lamine Yamal over de Champions League: ‘Wij zijn zeker niet de favoriet’

Lamine Yamal is ook dit jaar weer één van de smaakmakers bij FC Barcelona. De zeventienjarige buitenspeler is in 32 wedstrijden dit seizoen al goed voor 11 goals en 13 assists. In een interview met Mundo Deportivo wordt gesproken over de comeback in LaLiga, de kansen voor de Champions League en de scheidsrechters.

De titelkansen voor Barcelona zijn volledig terug. Voor de jaarwisseling bedroeg de achterstand op Real Madrid acht punten, maar na de overwinning afgelopen maandagavond (1-0, red.) staan de aartsrivalen op evenveel punten. Wat volgens Yamal de sleutel is tot de comeback? “Niets. Ik denk gewoon het pakken van de drie punten elke week. Uiteindelijk zijn de overwinningen die je het kampioenschap opleveren de lastige 1-0 overwinningen, zoals tegen Rayo Vallecano.”

De reden dat Barcelona een mindere periode had, is volgens Yamal niets om zorgen over te maken. “Het seizoen is heel lang. Als je een voorsprong pakt en je ziet dat er echt nog een hoop wedstrijden te gaan zijn, dan kom je af en toe in een dipje. Dat zie je nu ook bij Atlético Madrid. Zij begonnen heel goed aan het seizoen, maar hebben nu ook een moeilijke fase. Uiteindelijk gaat het om hoe je herstelt.”

Barcelona won in januari zijn eerste prijs van het seizoen. De Catalanen wonnen met 2-5 de Supercopa-finale in Saudi-Arabië. Voor de rest zijn ze nog op drie fronten actief: LaLiga, Copa del Rey en de Champions League. Volgens Yamal zijn alle prijzen dit jaar mogelijk. “Qua haalbaarheid is de Copa del Rey wel makkelijker dan de competitie en de Champions League. Als ik moet kiezen tussen die laatste twee, dan heb ik geen voorkeur. Het liefst win ik ze beide!”

Op de ranglijst van de Champions League eindigde Barcelona tweede achter het Liverpool van Arne Slot. “Er is maar één echte favoriet voor het miljardenbal en dat is Liverpool. Zij hebben het gewoon het beste gedaan. Wij moeten gewoon onze wedstrijden winnen en elke ronde als een wedstrijd op zich zien.”

Afgelopen maandag was er de nodige controverse tijdens de wedstrijd tussen Barcelona en Vallecano. Barça kreeg een penalty na vasthouden bij een corner, terwijl Vallecano bij een gelijkwaardige situatie eerder niets kreeg. “Ja, het is een duidelijke penalty”, aldus Yamal. “De laatste tijd worden bijna alle beslissingen in twijfel getrokken. Het werk van een scheidsrechter is gewoon heel zwaar. Als je voor de ene kant fluit, klaagt de andere kant en vice versa.”

Over het contract en de geruchten rondom Yamal hoeven de Barcelona-supporters zich geen zorgen te maken. “Ik denk dat niemand eraan twijfelt hoeveel ik van deze club hou. Als beide partijen iets willen dan gaat dat ook gebeuren. Maar zoals ik al zei, ik hou enorm van deze club."