Lamine Yamal wil belangrijke taak van Lewandowski overnemen bij FC Barcelona

Lamine Yamal wil komend seizoen de strafschoppen en vrije trappen nemen bij FC Barcelona, zo weet Mundo Deportivo zaterdagochtend te melden.

Yamal bevindt zich momenteel op Ibiza met ploeggenoot Gavi, waar hij van een welverdiende vakantie geniet. De zeventienjarige speler kwam afgelopen seizoen maar liefst 55 keer in actie voor FC Barcelona.

In die wedstrijden was het supertalent goed voor 18 doelpunten en 25 assists. Die prestaties leverden hem een contractverlenging op tot medio 2031. Ook krijgt hij door het vertrek van Ansu Fati naar AS Monaco komend seizoen nummer 10.

Yamal heeft op zijn zeventiende al het EK gewonnen, twee kampioenschappen met Barça, een Supercup en een Copa del Rey. Nu is hij volgens het Spaanse medium klaar voor de volgende stap: de strafschoppen en vrije trappen van de club nemen.

Afgelopen seizoen nam Robert Lewandowski nog de penalty’s namens de Catalaanse grootmacht. Wanneer de Pool niet in het veld stond, nam Raphinha de taak op zich, maar daar komt nu dus mogelijk verandering in.

In het Nations League-duel tussen Spanje en Frankrijk van eerder deze maand (5-4) nam Yamal voor het eerst in zijn carrière een strafschop in een wedstrijd. De linkspoot stuurde Mike Maignan naar de verkeerde hoek.



In de Nations League-wedstrijd tegen Nederland (2-2) nam de rechtsvoor een penalty in de strafschoppenreeks, toen faalde hij hopeloos: Bart Verbruggen kon de bal makkelijk klemmen.