LaLiga-tegenstander smeekt Kroos op Instagram om pensioen uit te stellen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Isco, die voormalig ploeggenoot Toni Kroos smeekt om nog twee jaar actief te blijven.

Kroos heeft de knoop over zijn pensioen nog niet definitief doorgehakt. Zijn contract bij Real Madrid loopt komende zomer af en hij heeft altijd gezegd zijn loopbaan te willen afsluiten in de Spaanse hoofdstad. Het kan daarom best zijn dat de 34-jarige spelverdeler bezig is aan zijn laatste seizoen.

Real Betis-middenvelder Isco hoopt echter dat de Duitser nog even doorgaat met voetballen. Op Instagram schrijft hij onder een bericht van Kroos: "Ga alsjeblieft niet met pensioen, laat ons nog twee jaar van je genieten." Kroos reageerde met drie hartjes op het bericht van zijn voormalig ploeggenoot bij Real Madrid.

