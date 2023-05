LaLiga-president Tebas erkent: komst Lionel Messi naar Barcelona plots reëler

Donderdag, 11 mei 2023 om 22:44 • Mart van Mourik

Het afscheid van Sergio Busquets heeft een positieve impact op de kansen voor Barcelona om Lionel Messi terug te halen, zo vertelt LaLiga-president Javier Tebas donderdag. In gesprek met COPE laat Tebas weten dat de exit van de defensieve middenvelder de eerste opening vormt voor de terugkeer van Messi, al is een definitieve rentree van de Argentijn in dit stadium nog altijd niet haalbaar.

In het radioprogramma El Partidazo de COPE is de president van de Spaanse competitie te gast om de ontwikkelingen op financieel gebied van Barcelona door te nemen. Afgelopen woensdag maakte Busquets bekend na achttien seizoenen transfervrij te vertrekken bij Barcelona. De middenvelder liet weten dat het geen gemakkelijke beslissing was om te nemen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano staat Busquets voor een transfer naar Saudi-Arabië, waar hij uit zou kunnen komen voor Al-Hilal. Tebas erkent dat het vertrek van de grootverdiener belangrijk kan zijn als Barcelona Messi terug wil halen.

“De precieze plannen van Barcelona zijn mij onbekend en ik zou niet weten hoeveel de club precies aan salariskosten kan besparen met het vertrek van Busquets”, vertelt Tebas. “De toekomst van Barcelona hangt niet af van een enkele speler, maar van het structurele transferbeleid. Het vertrek van Busquets is in ieder geval een goed begin, maar er moeten nog vele meters worden afgelegd om het doel te bereiken.” Met ‘het doel’ refereert de president aan het binnenhalen van Messi.

"Ik ben overigens niet degene die het eindoordeel moet vellen, want dat doet de economische raad. Ik weet verder ook niet welke spelers er nog meer zullen vertrekken bij Barcelona. Daar ga ik niet over, maar ik kan me voorstellen dat het pijn doet om spelers te moeten laten gaan. Ik neem aan dat het vertrek van Busquets zuur is, maar het zal niet de laatste exit zijn”, aldus Tebas.