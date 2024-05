LaLiga-president Javier Tebas bevestigt komst Kylian Mbappé naar Real Madrid

Volgens LaLiga-president Javier Tebas is het zeker: Kylian Mbappé speelt vanaf komend seizoen voor Real Madrid. Dat laat Tebas weten in gesprek met het Argentijnse Diario Olé. "Hij speelt komend seizoen voor Real Madrid, ja, ja."

Mbappé speelde afgelopen zondag zijn laatste thuiswedstrijd voor Paris Saint-Germain. Mbappé had eerder die week middels een videoboodschap bevestigd dat hij aan zijn laatste weken bezig is bij de topclub uit Parijs. "Ik wil iedereen laten weten dat dit mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain is. Ik ga mijn contract niet verlengen, waardoor dit avontuur over een paar weken ten einde komt."

Het nieuws kwam niet als een verrassing. Eerder dit seizoen werd al bekend dat Mbappé de optie om zijn tot medio 2024 lopende contract met een jaar te verlengen, niet wilde lichten. De afgelopen weken werd Mbappé regelmatig op de bank gehouden in de Ligue 1, terwijl hij ook meermaals vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Volgens trainer Luis Enrique om zijn ploeg te laten wennen aan het feit dat Mbappé komend seizoen niet meer in het Parc des Princes te bewonderen is.

Alleen in de Champions League was Mbappé echt verzekerd van een basisplaats. Na zeven jaar in dienst bij PSG slaagde de linksbuiten annex spits echter niet in zijn belangrijkste doel met de club: het winnen van die Champions League. Dit seizoen strandden les Parisiens in de halve finale tegen Borussia Dortmund (1-0, 0-1).

Mbappé wordt al jaren in verband gebracht met Real Madrid en deze zomer lijkt het er dan echt van te komen. "Hij speelt volgend seizoen uit voor Real Madrid, ja, ja", bevestigt Tebas, die in Argentinië is om te spreken op een sportevenement in Buenos Aires. "Hij is één van de beste spelers ter wereld."

"Maar goed, je hebt ook Vinícius Júnior en Bellingham. Real Madrid gaat een geweldige ploeg hebben, maar dat geeft natuurlijk geen garanties op het winnen van kampioenschappen." Bij Real Madrid, dat op 1 juni zijn 15de Champions League/Europacup I kan bijschrijven, lijkt Mbappé goede mogelijkheden te hebben om wel met de Cup met de Grote Oren aan de haal te gaan.

Vijfjarig contract?

Tebas lijkt in het interview metook prijs te geven voor hoeveel jaar Mbappé gaat, of al heeft getekend in Santiago Bernabéu. "Als ze hem voor vijf jaar hebben gecontracteerd, heeft hij vijf seizoen lang de kans", doelt Tebas op het winnen van de Champions League. Tebas ziet de toekomst van LaLiga zonnig tegemoet. "Bij Barcelona zag ik Yamal al als jonge jongen, en ze hebben Pedri en Gavi. Bij Real Madrid heb je al Vinícius en Bellingham, en dan komt Mbappé ook nog eens."

