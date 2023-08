Lahdo en Hatzidiakos bezorgen zwaar tegenvallend AZ gelijkspel tegen Brann

Donderdag, 24 augustus 2023 • Jonathan van Haaster

AZ heeft donderdagavond in eigen huis geen beste beurt gemaakt in de Conference League. SK Brann Bergen was in grote delen van de wedstrijd de betere partij en dat leidde na een uur via Niklas Castro voor de Noorse voorsprong. Bij AZ liep het niet, maar de uitstekende invalbeurt van Mayckel Lahdo zorgde voor meer vertrouwen in het Alkmaarse aanvalsspel. Pantelis Hatzidiakos maakte uiteindelijk de 1-1, maar verder kwam AZ niet. De return in Noorwegen vindt volgende week donderdag plaats.

AZ-trainer Pascal Jansen koos op het middenveld voor Djordje Mihailovic. De Amerikaans international kreeg de voorkeur boven Kenzo Goudmijn, die vorig weekend tegen RKC Waalwijk de vervanger was van de geblesseerde Jordy Clasie. Achterin vielen er geen grote verrassingen waar te nemen, al stond Hatzidiakos wel gewoon in de basis. De Griek verkast volgende week waarschijnlijk naar Cagliari. Dani de Wit stond op 10 achter spits Vangelis Pavlidis. Flankspelers Jens Odgaard (rechts) en Ruben van Bommel (links) moesten voor de aanvoer richting Pavlidis zorgen.

Brann begon aanvallend en met hoge druk aan de wedstrijd en daar had AZ moeite mee. Het leidde tot een schietkans voor Bård Finne, die zijn inzet weggebokst zag worden door Mathew Ryan. Niet veel later kreeg Frederik Børsting een nog grotere mogelijkheid. De Noor stuitte van dichtbij in de korte hoek op Ryan, die daarna opnieuw redding moest brengen. De inzet van Finne was niet overtuigend genoeg om de Australiër te verschalken. Ook AZ kreeg zijn kansjes. Zo probeerde Odgaard het tot tweemaal toe tevergeefs in de korte hoek. Vlak voor rust versierde Van Bommel een vrije trap op de rand van de zestien, waar Sugawara achter ging staan. De Japanner krulde de bal fraai, maar zag zijn inzet vlak voor de lijn door doelman Mathias Dyngeland worden tegengehouden.

Brann was ook in de openingsfase van de tweede helft de betere ploeg. Børsting sneed naar binnen en dwong Ryan tot een knappe redding. Niet veel later stak Sven Mijnans De Wit weg. Laatstgenoemde stuitte in alle vrijheid op het been van Dyngeland. De Wit werd daarna teruggefloten voor buitenspel, al is het de vraag of dat het daadwerkelijk was. Brann speelde veel overtuigender dan AZ en het kwam na een klein uur spelen dan ook verdiend op voorsprong. Na balverlies van Pavlidis pikte Finne de bal op, die afgaf op Castro. De Chileen haalde overtuigend uit en vond de verre hoek achter Ryan: 0-1. Jansen probeerde wat te forceren en bracht Ernest Poku, Kenzo Goudmijn en Lahdo binnen de lijnen.

Laatstgenoemde bracht wat leven in de brouwerij met een knap schot, dat ternauwernood door Dyngeland tot hoekschop verwerkt kon worden. Lahdo viel uitstekend in en vuurde een nieuwe pegel op Dyngeland af. Dit keer kon de doelman minder goed wegwerken, waardoor de rebound een prooi was voor de mee opgekomen Hatzidiakos: 1-1. Wie anders dan Lahdo zorgde voor het volgende Alkmaarse gevaar. Weer leek zijn schot binnen te vallen bij de eerste paal, maar Dyngeland had andermaal een antwoord in huis. AZ was in de slotfase de bovenliggende partij. Het leverde een schietkans op voor Pavlidis, terwijl Brann naliet in de counter toe te slaan. Gescoord zou er niet meer worden.