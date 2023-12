Laatste UEFA Cup-winnaar van Feyenoord (44) beëindigt profcarrière

Zondag, 3 december 2023 om 10:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:26

Shinji Ono heeft op 44-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn profcarrière. De Japanse middenvelder speelde zondag zijn laatste wedstrijd, nadat hij eind september zijn stopbeslissing al had aangekondigd. Ono is in Nederland vooral bekend vanwege zijn tijd bij Feyenoord. Hij speelde er 148 officiële wedstrijden, waaronder de gewonnen UEFA Cup-finale in 2002.

In 2001 telde Feyenoord 5,5 miljoen euro neer om de toen twintigjarige Ono los te weken bij Urawa Red Diamonds. De Japanner veroverde direct een basisplaats onder trainer Bert van Marwijk.

Ono kwam tot 43 wedstrijden in zijn debuutseizoen, waaronder acht stuks in de UEFA Cup-campagne. In de finale, die met 3-2 gewonnen werd van Borussia Dortmund, stond hij 85 minuten op het veld.

Shinji Ono speelde vannacht op 44-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd als profvoetballer ???? — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2023

Na nog drie seizoenen in De Kuip vond Ono het welletjes en besloot hij terug te keren naar zijn geboorteland. Daar maakte hij zondag ook zijn laatste minuten als prof.

Als speler van Hokkaido Consadole Sapporo, een middenmotor in de J1 League, kreeg Ono voor het eerst dit seizoen speeltijd. Hij mocht als basisspeler 22 minuten lang de aanvoerdersband dragen, maar verloor wel van de club waar hij zijn eerste stapjes in het profvoetbal zette: de Urawa Reds.

Ono kwam in zijn carrière ook nog uit voor VfL Bochum, Shimizu S-Pulse, Western Sydney Wanderers en FC Ryukyu. Hij schopte het tot 56 interlands (6 goals) voor de Japanse nationale ploeg en werd in 2002 verkozen tot Aziatisch Voetballer van het Jaar.

Ono is tevens de eerste Japanner ooit die een Europese clubtrofee bemachtigde. Wesley Sneijder noemde hem in 2010 nog 'de moeilijkste tegenstander die hij ooit heeft gehad'.