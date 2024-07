Laatste training Oostenrijk geeft uitsluitsel over fitheid Gernot Trauner voor duel met het Nederlands elftal

Oostenrijk kan dinsdagavond geen beroep doen op Gernot Trauner, zo bevestigt onder meer de NOS. De 32-jarige verdediger viel tijdens het tweede groepsduel met Polen (1-3 winst) geblesseerd uit.

Trauner verscheen maandag niet op de laatste training van Oostenrijk, dat dinsdagavond om 18:00 uur in Berlijn tegen Oranje speelt. Hij kwakkelde in aanloop naar het EK al met zijn fitheid, maar kwam tijdens de eerste twee groepswedstrijden wel gewoon in actie.

Waar hij tegen Frankrijk het laatste half uur als invaller meedeed, stond Trauner afgelopen vrijdag in het treffen met Polen in de basis. Hij nam Oostenrijk op sleeptouw door na negen minuten de openingstreffer tegen de touwen te koppen.

Trauner viel met een klein uur op de klok echter geblesseerd uit met een bovenbeenblessure. Door die spierblessure moet hij de wedstrijd tegen Nederland aan zich voorbij laten gaan.

De centrumverdediger liet na de overwinning op Polen weten dat hij hoopte het duel met Oranje te halen. Dat blijkt nu dus niet het geval.

Trauner stond het afgelopen seizoen ruim drie maanden aan de kant bij Feyenoord door een knie- en hamstringblessure. Hij klom met Oostenrijk op het EK naar de derde plaats van de poule, met één punt minder dan Frankrijk en het Nederlands elftal.

