Laatste poging Mislintat lijkt geslaagd: ‘Dinamo en Ajax akkoord over Sutalo’

Woensdag, 9 augustus 2023 om 16:35 • Wessel Antes • Laatste update: 17:35

Dinamo Zagreb en Ajax zijn overeengekomen over de transfer van Josip Sutalo, zo meldt het Kroatische Jutarnji. De Amsterdammers betalen 20 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger, die momenteel nog tot medio 2028 vastligt in de Kroatische hoofdstad. De transfersom kan middels bonussen nog eens met 2 miljoen euro oplopen. Daarmee lijkt de laatste poging van Sven Mislintat om Sutalo te strikken geslaagd. Fabrizio Romano kwam eerder op de woensdag nog met het nieuws dat Ajax bij een nieuwe afwijzing over zou schakelen op alternatieven.

Romano berichtte dat Mislintat de clubleiding van Dinamo Zagreb nog 48 uur had gegeven om een beslissing te nemen, met de boodschap dat hij anders zou doorschakelen op andere centrumverdedigers. Die handelwijze lijkt succesvol te zijn geweest, daar de Kroatische topclub volgens Jutarnji akkoord is gegaan met het derde en laatste aanbod van Ajax. In de Johan Cruijff ArenA wordt Sutalo de opvolger van Jurriën Timber, die deze zomer voor 40 miljoen euro naar Arsenal vertrok. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen met 5 miljoen euro.

Eerder haalde Ajax met Jakov Medic al een rechtsbenige centrale verdediger, maar het lijkt erop dat hij als back-up gaat fungeren. Voor Medic, die overigens landgenoot is van Sutalo, betaalden de Amsterdammers slechts twee miljoen euro. Dat bedrag kan middels bonussen nog wel oplopen. Jeugdspeler Olivier Aertssen, die gedurende de hele voorbereiding eerste keuze was onder trainer Maurice Steijn, lijkt inmiddels op de derde plaats te staan in de pikorde. Hij zal zijn minuten vermoedelijk vooral gaan maken in Jong Ajax.

Sutalo is een jeugdproduct van Dinamo Zagreb en is al sinds 2014 verbonden aan de club. Na een uitleenbeurt aan NK Istra wist hij zijn basisplaats definitief te veroveren. Inmiddels staat de teller op 86 officiële duels voor de Kroatische recordkampioen, waarin Sutalo goed was voor 6 doelpunten en 4 assists. De Kroatische mandekker groeide in Zagreb uit tot international en maakte deel uit van de WK-selectie van bondscoach Zlatko Dalic. Vanwege de hevige concurrentie centraal achterin bij het nationale elftal kwam Sutalo enkel in actie tijdens de troostfinale tegen Marokko (2-1 winst). Wanneer de Kroatische berichtgeving klopt zal hij op korte termijn naar Amsterdam vertrekken om zijn transfer af te ronden.