Laat op de avond toch nog nieuws over transfer van Noah Ohio naar PSV

PSV grijpt alsnog naast Noah Ohio, zo weet Rik Elfrink dinsdagavond laat te melden. Volgens de PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad blijft de 22-jarige spits in Utrecht. Volgens Voetbal International-journalist Marco Timmer heeft FC Utrecht de stekker uit de deal getrokken. Volgens Timmer deed het resultaat tegen Heracles (2-0 verlies) de onderhandelingen geen goed.

De Eindhovenaren gingen in de laatste dagen van de transferperiode naarstig op zoek naar een vervanger voor Ricardo Pepi. De Amerikaan raakte zaterdagavond geblesseerd aan zijn knie tijdens het duel met NEC (3-3).

Bij deze zoektocht kwam technisch directeur Earnest Stewart uit in Rome. Hij probeerde Loum Tchaouna los te weken bij Lazio, maar er werd geen akkoord bereikt.

De trainer van Lazio, Marco Baroni, wilde de veelzijdige aanvaller niet laten gaan en dus moest PSV snel doorschakelen. Uiteindelijk viel het oog dus op Ohio.

Ohio kwam afgelopen zomer voor een miljoen euro over van Standard Luik, maar wist in de Domstad nog geen onuitwisbare indruk achter te laten. Inmiddels is hij derde in de pikorde achter Sébastien Haller en David Min.

PSV grijpt dus naast Ohio, maar kan nog wel beschikken over aanvoerder Luuk de Jong en over de talentvolle Jesper Uneken. Hoe lang Pepi uit de roulatie ligt, is nog niet bekend, maar voorlopig zal hij niet terugkeren.

In de winterse transferperiode wist PSV wel Tyrell Malacia aan te trekken. De voormalig speler van Feyenoord komt op huurbasis over van Manchester United. Daarnaast kwam Esmir Bajraktarević over van het Amerikaanse New England.