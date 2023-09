La Bombonera decor voor finale AZ O19: â€˜Misschien bijten ze zoals Luis SuÃ¡rezâ€™

La Bombonera decor voor finale AZ O19: ‘Misschien bijten ze zoals Luis Suárez’

Woensdag, 6 september 2023 om 22:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:05

AZ Onder 19 wacht een prachtige ervaring. De ploeg van trainer Jan Sierksma speelt zaterdag tegen Boca Juniors in La Bombonera. De Alkmaarders nemen het als Youth League-houder op tegen Boca, de kampioen van de Copa Libertadores Onder 20. De winnaar van het duel in het legendarische stadion wint de Intercontinental Cup.

"Geen slapeloze nachten, maar als je daar aan denkt... Dat is zó bijzonder", trapt Sierksma af in gesprek met NH Sport-verslaggever Frank van der Meijden. "Dus je krijgt er wel kippenvel van. Als je net in de meeting zit en je laat wat beelden zien van de supporters, hoe die daar tekeer kunnen gaan, dan willen we maar één ding: naar Argentinië en daar echt wat neerzetten met elkaar. Op de training heb ik ook gemerkt dat de jongens super gefocust zijn om daar een hele goede prestatie neer te zetten. De focus ligt echt op presteren en het proces met elkaar. Uiteindelijk zal het naderhand een stuk ervaring opleveren."

"Ik hoorde net van de trainer dat er al 30.000 kaarten verkocht zijn", zegt middenvelder Lewis Schouten met een lach. "Het is wel een droom om daar te spelen." La Bombonera staat bekend als een van de meest iconische stadions ter wereld. "Het is natuurlijk allemaal wel erg leuk, maar het gaat gewoon om winnen", zegt Schouten nuchter. "We kunnen allemaal wel mooi gaan genieten en zo... Maar dat kunnen we achteraf ook doen." Schouten weet niet precies wat hij van Boca kan verwachten, maar houdt met alle scenario's rekening. "Ik denk dat ze er alles aan gaan doen om te winnen. Kleine dingetjes. Knijpen, bijten... Misschien wel zoals Luis Suárez. Op je tenen staan. Maar wij hebben ook zulke jongens."

Dave Kwakman is één van de AZ'ers. "Ik ben wel van de slimmigheden. Niet van de hele grote duels, maar wel van de kleine kneepjes en tikjes." De middenvelder kijkt uit naar het finaleduel. "Volgens mij komt er heel veel publiek, dus ik denk dat het qua geluid sowieso wel een grote wedstrijd wordt. En in Nederland leeft het ook, dus ik hoop op een mooie wedstrijd en een mooi einde voor ons." AZ won vorig seizoen op zeer overtuigende wijze de Youth League-finale van Hajduk Split (5-0). Boca won vorig seizoen de Copa Libertadores Onder 20 dankzij een dubbelslag van Ignacio Bautista Rodríguez tegen Independiente del Valle (2-0). Het duel begint zaterdag om 21:00 uur Nederlandse tijd.