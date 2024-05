Kylian Mbappé wordt door eigen fans uitgefloten voor laatste thuisduel voor PSG

Kylian Mbappé is voorafgaand aan het thuisduel van Paris Saint-Germain tegen Toulouse FC uitgefloten door supporters van zijn eigen club. Vermoedelijk heeft dit alles te maken met zijn officiële aankondiging dat hij de club deze zomer zal gaan verlaten.

De steraanvaller, die al meermaals gelinkt werd aan Real Madrid, bevestigde deze week zijn vertrek uit Parijs middels een videoboodschap op zijn social media-kanalen. Mbappé beschikt bij PSG over een doorlopend contract tot 2024, dat hij eenzijdig met een jaar kan verlengen. Dat gaat echter niet gebeuren, zo benadrukte de Fransman.

"Ik wil iedereen laten weten dat dit mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain is", aldus Mbappé in de speciaal hiervoor opgenomen videoboodschap. "Ik ga mijn contract niet verlengen, waardoor dit avontuur over een paar weken ten einde komt."

"Zondag speel ik mijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes", verwijst de 25-jarige aanvaller naar de thuiswedstrijd van PSG tegen Toulouse. "Het is emotioneel, want ik heb jarenlang deel uitgemaakt van de grootste club in Frankrijk. Ik weet nu wat het is om altijd met druk te moeten spelen. En ik heb als speler stappen gemaakt, omdat ik met de beste spelers ooit heb mogen spelen."

Pitada a Mbappé cuando ha sonado su nombre en la megafonía del Parque de los Príncipes, a 45 minutos del PSG-Toulouse. @diarioas @carrusel pic.twitter.com/kIyFtWQvxx — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 12, 2024

Zo’n drie kwartier voorafgaand aan de aftrap werd zondag de opstelling omgeroepen door het Parc des Princes. Toen de naam van Mbappé door de speakers klonk, volgde een luid fluitconcert.

Mbappé toonde in zijn afscheidsvideo nog enige woorden van dank richting zijn werkgever en de supporters, maar laatstgenoemde lijken nu vooral teleurgesteld dat de superster hun club zal gaan verlaten.

PSG zal tegen Toulouse, waar Thijs Dallinga in de basis staat, vooral aantreden met veel reservenamen. Voor Mbappé is er in zijn laatste thuiswedstrijd voor PSG wel een plek centraal in de voorhoede gereserveerd.

Overigens leek niet iedereen het eens met het fluitconcert. Vlak voor de aftrap werd er een gigantisch spandoek omhoog gehezen met daarop het hoofd van Mbappé, om hem te bedanken voor bewezen diensten.

???????? PSG Ultras say goodbye to Kylian Mbappé. pic.twitter.com/C9AXFAfcDl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

Voor Mbappé komt er dus een einde aan een huwelijk van zeven seizoenen met PSG. De grootmacht huurde hem in eerste instantie van AS Monaco, om hem daarna voor 175 miljoen euro definitief te kopen. Mbappé staat inmiddels op 255 goals in 306 duels namens PSG.

Hij veroverde met PSG zes landstitels en drie keer de nationale beker. De Champions League wist hij echter nooit te veroveren met de ambitieuze Parijzenaren. De spits werd vijf keer topscorer in de Ligue 1 en driemaal verkozen tot Voetballer van het Jaar in Frankrijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties