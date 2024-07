Mbappé noemt masker 'echt horror': 'Leek net alsof ik in 3D-wereld was beland'

Kylian Mbappé vindt het spelen met een masker verschrikkelijk: ‘Echt horror, leek net alsof ik in 3D-wereld was beland’

Kylian Mbappé vindt het spelen met een beschermend masker op zijn gezicht verschrikkelijk. De 25-jarige superster van Frankrijk brak zijn neus in het gewonnen EK-duel met Oostenrijk (0-1) en zal daardoor de rest van het eindtoernooi met het masker moeten spelen. Mbappé vindt het alleen helemaal niks. “Voetballen met zo’n masker is echt horror.”

De Fransman moest de wedstrijd tegen Nederland (0-0) aan zich voorbij laten gaan, maar kon in het duel met Polen (1-1) weer starten en de negentig minuten volmaken. Mbappé was direct ook goed voor het enige Franse doelpunt.

De kersverse aanwinst van Real Madrid spreekt op een persmoment over het moment dat hij zijn neus brak en de gevolgen daarvan. “Op het moment van de botsing dacht ik niet veel, ik wist amper wat er gebeurde”, maakt het Algemeen Dagblad op uit de mond van Mbappé.

De pijlsnelle aanvaller wist niet dat zijn neus gebroken was. “Pas nadien besefte ik dat er iets mis was. In de kleedkamer zag ik mezelf in de spiegel en toen vreesde ik wel dat mijn EK voorbij zou zijn. Gelukkig zit ik hier nog”, vervolgt Mbappé, die naar eigen zeggen twee dagen amper geslapen heeft. “En tegen Nederland kon ik niet spelen. Het is altijd moeilijk om toe te kijken.”

Mbappé vindt het spelen met een masker niet fijn, maar heeft geen andere keus. Hij zal de rest van het EK met het masker moeten spelen en daarna een neusoperatie moeten ondergaan. “Voetballen met zo’n masker is echt horror. Het beperkt het zicht, het zweet blijft hangen. De eerste dagen leek het net alsof ik in een 3D-wereld was beland.”

Duel met België

treffen maandagavond om 18:00 uur België in Düsseldorf. Mbappé kijkt uit naar de wedstrijd met, die een teleurstellende groepsfase achter de rug hebben. “De Belgen verloren van Slowakije, maar dat was in hun eerste wedstrijd.”

Mbappé spreekt van ‘een goede ploeg’. “Er zijn spelers afgehaakt, maar nu is er een nieuwe generatie in aantocht en die jongens hebben honger om geschiedenis te schrijven.” De winnaar van het duel tussen Frankrijk en België treft Portugal of Slovenië in de kwartfinale.

