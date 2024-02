Kylian Mbappé verlaat Paris Saint-Germain aan het einde van het seizoen

Kylian Mbappé gaat Paris Saint-Germain aan het einde van het seizoen verlaten, zo melden onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein van The Athletic. De Franse superster gaat transfervrij vertrekken bij de club. PSG gaat zich na de zomer richten op het collectief zonder Mbappé.

Het nieuws over het aanstaande vertrek van Mbappé komt niet geheel uit de lucht vallen. De spits annex buitenspeler van les Parisiens weigerde in een eerder stadium om zijn contract te verlengen, waardoor een vertrek uit Parijs zeker geen onmogelijkheid was. Nu komt het dus definitief tot een breuk.

Volgens Ornstein heeft Mbappé zijn besluit reeds aan PSG gecommuniceerd, al moeten de partijen er nog wel uit zien te komen over de voorwaarden van zijn vertrek. Een officiële aankondiging vanuit PSG wordt in de komende maanden verwacht.

De toekomst van Mbappé lijkt in Spanje te liggen. Onder meer The Athletic schreef vorige maand nog dat de aanvaller een transfer naar Real Madrid zeker ziet zitten. De club hengelt al langere tijd naar de WK-winnaar van 2018 en ving vorig jaar zomer nog bot.

De 24-jarige Mbappé tekende in de zomer van 2021 een contract tot de zomer van 2024. In die verbintenis zat ook een clausule, waarmee de looptijd van het contract automatisch met een jaar verlengd zou worden. Alleen Mbappé kon die clausule echter activeren en daar heeft hij geen gebruik van gemaakt.

