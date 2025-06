Kylian Mbappé spreekt zich uit na historische avond voor Paris Saint-Germain

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kylian Mbappé, die zijn voormalig werkgever Paris Saint-Germain feliciteert met de Champions League-zege.

Na een maandenlange transfersoap verruilde Mbappé Paris Saint-Germain afgelopen zomer transfervrij voor Real Madrid. In zijn eerste seizoen in Spaanse dienst kroonde de steraanvaller zich tot topscorer van zowel LaLiga als Europa.

Toch bleef hij achter met lege handen: Real greep naast de landstitel, de Copa del Rey én de Champions League. In de kwartfinale van het miljardenbal was Arsenal de spelbreker.

Mbappé zag Arsenal in de halve finale van de Champions League sneuvelen tegen zijn voormalig werkgever PSG. De Parijzenaren schreven vervolgens geschiedenis door Inter in de finale met 5-0 op te rollen. Daarmee verbraken ze het record voor grootste uitslag in de Champions League-finale ooit.

Op Instagram liet Mbappé van zich laten horen na de historische Champions League-winst van Paris Saint-Germain tegen Inter.

De Fransman schrijft in zijn verhaal: “De grote dag is eindelijk aangebroken: een overwinning zoals alleen een echte club dat kan. Gefeliciteerd, PSG."