‘Kylian Mbappé schold Luis Enrique na zijn wissel uit voor fils de pute’

Kylian Mbappé heeft Luis Enrique zondagavond uitgemaakt voor ‘fils de pute’, zo schrijft Foot Mercato. Fils de pute betekent letterlijk vertaald ‘h**renzoon, maar in Frankrijk wordt de term ook wel gebruikt om iemand voor kl**tzak uit te maken.

De Franse superster beledigde de Spaanse trainer van Paris Saint-Germain zondag toen hij na 65 minuten naar de kant werd gehaald in het duel met Olympique Marseille (0-2) winst.

Mbappé was zichtbaar geïrriteerd en nam na zijn wissel niet plaats op de reservebank van de Parijzenaars. De superster trok zijn jas aan en dook meteen de kleedkamer in.

Na afloop was Enrique niet te spreken over het gedrag van Mbappé. “Het is nu constant hetzelfde liedje met hem. Het is heel vermoeiend. Ik ben de coach en ik ben hier de baas.”

“Tot de dag dat ik hier vertrek, zal ik beslissingen maken om de club vooruit te helpen. Het kan me echt niets schelen dat de spelers mijn beslissingen soms niet kunnen begrijpen”, zei de voormalig coach van FC Barcelona.

In de slotfase van het duel maakte Gonçalo Ramos, de man die inviel voor Mbappé, nog een treffer. PSG won dus met 0-2 van Marseille en maakte de marge met nummer twee Stade Brest weer 12 punten.

Mbappé werd dit seizoen echter wel vaker gewisseld door de Spaanse oefenmeester. Het heeft er alle schijn van dat hij na dit seizoen vertrekt uit Parijs en Enrique wil dat zijn ploeg ook leert spelen zonder Mbappé.



