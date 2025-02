Kylian Mbappé ontbreekt in wedstrijdselectie van Real Madrid vanwege opvallende reden

Real Madrid kan woensdagavond niet beschikken over Kylian Mbappé. De Fransman heeft een verstandskies laten trekken en is daar nog niet helemaal van hersteld. Hierdoor trainde de spits dinsdag al niet mee, maar ook de wedstrijd tegen Real Sociedad in de Copa del Rey komt dus te vroeg, meldt Fabrizio Romano.

Mbappé verkeert momenteel in bloedvorm voor de Madrilenen. In de laatste vijf wedstrijden scoorde de Fransman zes keer. Vier daarvan maakte hij in het tweeluik met Manchester City. In de return was hij goed voor een hattrick.

Over het hele seizoen draait Mbappé ook goede cijfers. In 39 wedstrijden vond de Fransman 28 keer het net en gaf hij ook nog 5 assists. Mbappé en Vinícius Júnior zijn samen goed voor 26 van de 54 doelpunten die Real Madrid in de competitie heeft gemaakt.

In de beker nemen Los Blancos het in de halve finale op tegen Real Sociedad. Naast Mbappé zullen er nog twee belangrijke spelers ontbreken. Federico Valverde en Thibaut Courtois krijgen allebei rust van trainer Carlo Ancelotti. Dani Carvajal en Éder Militão liggen er al langere tijd uit en zullen de rest van het seizoen niet meer in actie komen.

Voor Real Madrid komen er drukke weken aan. In de Champions League staat er een ware kraker op het programma voor Mbappé en zijn teamgenoten. De stadsderby tegen Atlético Madrid staat op dinsdag 4 maart gepland in het Santiago Bernabéu. De return is op woensdag 12 maart bij Atlético. Degene die doorgaat naar de kwartfinale neemt het dan op tegen PSV of Arsenal.

Ook in de competitie staat de druk er nog op. Real Madrid zit nog volop in de race om de titel. Zaterdag spelen de Madrilenen uit tegen Real Betis. De Koninklijke staat gedeeld eerste met FC Barcelona. Beide teams hebben 54 punten uit 25 wedstrijden.