Kylian Mbappé leidt PSG met hattrick langs Montpellier in waar doelpuntenfestijn

Paris Saint-Germain heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om de Franse landstitel. Tegen Montpellier regende het doelpunten en werd het uiteindelijk 2-6. Kylian Mbappé was de grote man met drie treffers, ook Vitinha, Lee Kang-In en Nuno Mendes deden een duit in het zakje. Namens de thuisploeg waren het Arnaud Nordin en Téji Savanier die wat terugdeden.

In de dertiende minuut was het al raak voor Les Parisiens. Vitinha ontving de bal vanaf de linkerkant van Mbappé, waarna hij met een fraaie dribbel ruimte creëerde voor het schot. Vanaf randje zestien schoot de Portugees de bal bekeken in de onderhoek:1-0.

Nog geen tien minuten later was het weer raak voor de bezoekers. Na goed voorbereidend werk van Randal Kolo Muani was het Mbappé zelf die voor de 0-2 tekende. Een makkelijke wedstrijd lag in de lijn der verwachting voor de Parijzenaren, maar niets bleek minder waar in het restant van de eerste helft.

Voor rust kantelde de wedstrijd namelijk richting de zijde van Montpellier. Een van richting veranderde voorzet kwam per toeval bij Nordin terecht, die er als de kippen bij was om de aansluitingstreffer binnen te lopen: 1-2.

Voor de rust kwam de thuisploeg zelfs nog op gelijke hoogte. Na een onthutsend zwakke terugspeelbal van voormalig Roda-speler Danilo Pereira kwam doelman Gianluigi Donnarumma in botsing met Tanguy Coulibaly, waarna de arbiter naar de stip wees. De penalty werd overtuigend verzilverd door Savanier, die de bal snoeihard in de linkerkruising deponeerde.

Na de theepauze stelde PSG snel orde op zaken. Vijf minuten na rust was het opnieuw Mbappé die zijn stempel op de wedstrijd drukte met een weergaloos doelpunt. Vanaf randje zestien legde de Fransman aan en schoot hij de bal prachtig via de onderkant van de lat in de verre hoek.

Drie minuten later kwam de 2-4 al op het scorebord. Lee Kang-In creëerde met een fraai één-tweetje ruimte voor het schot en schoot bekeken raak. Daarbij zou het niet blijven. Mbappé tekende na ruim een uur spelen namelijk voor zijn derde treffer van de wedstrijd. Via een snel genomen vrije trap werd Mbappé alleen voor Montpellier-doelman Dimitry Bertaud gezet, waarbij hij koeltjes afrondde: 2-5.

Het was voor Mbappé al de vierde hattrick van dit seizoen over alle competities. In het restant van de wedstrijd deed PSG het rustiger aan. Alleen Mendes prikte in de slotfase nog een doelpunt mee en bepaalde de eindstand op 2-6. Door de zege heeft de koploper van Frankrijk met nog acht wedstrijden te gaan een voorsprong van twaalf punten op naaste belager Stade Brest.

