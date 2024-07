Kylian Mbappé gaat direct na EK-uitschakeling met Frankrijk in op eigen prestaties

Frankrijk werd dinsdagavond in de halve finale van het EK uitgeschakeld door Spanje (2-1). De teleurstelling bij de spelers van les Bleus en bondscoach Didier Deschamps was na afloop begrijpelijkerwijs groot.

De grootste verrassing in de opstellingen voorafgaand aan de wedstrijd zat in het basiselftal van het Franse elftal. Antoine Griezmann werd gepasseerd door Deschamps. De 33-jarige aanvaller, die na ruim een uur spelen bij een achterstand binnen de lijnen kwam, weigert excuses te verzinnen voor de uitschakeling.

“Wat er bij ons ontbrak? Verdedigende scherpte. Spanje was beter dan ons, afgezien van de eerste twintig minuten”, zegt Griezmann tegenover TF1. “We wisten dat ze van afstand konden schieten en dat we zo'n doelpunt tegen konden krijgen”, refereert hij aan de schitterende 1-1 van Lamine Yamal.

“Toen, bij de tweede tegengoal, verwerken we (William Saliba, red.) een voorzet niet goed en scoorden zij. Was het doelpunt van Lamine Yamal moeilijk te verteren? Misschien, maar we kregen drie of vier kansen tegen. Maar het tweede Spaanse doelpunt deed ons de das om. Dat is voetbal. Verdedigen was vanaf het begin onze grootste kwaliteit. We verloren van een groot team. Te moe? Nee, er zijn geen excuses. Zij waren in alles beter”, aldus Griezmann.

Mbappé trekt eveneens de conclusie dat Spanje een betere wedstrijd dan Frankrijk speelde. De steraanvaller was belangrijk met de assist bij de openingstreffer van Randal Kolo Muani, maar kon zijn land in het slot van het duel niet terug in de wedstrijd brengen.

Mbappé werd ook gevraagd hoe het spelen zonder masker was vanwege zijn gebroken neus. “Voor de wedstrijd namen we de beslissing, ik was het masker zat, ik vroeg de dokter of het mocht en hij zei dat de keuze aan mij was. In voetbal ben je goed of niet goed. Ik was niet goed. Mijn EK was een mislukking. Ik wilde Europees kampioen worden... Nu ga ik op vakantie en goed uitrusten. Het zal me veel goed doen. Daarna ga ik me klaarmaken om aan een nieuw leven bij Real te beginnen.”

Deschamps heeft na de uitschakeling van zijn ploeg ook de credits aan de tegenstander gegeven. Spanje boog de vroege achterstand in een tijdsbestek van vier minuten helemaal om. “Spanje is een heel goed team”, begint Deschamps. “Dat hebben ze bewezen. Ook al hadden we het geluk om de score te openen, zij maakten het ons moeilijk en hadden de overhand.”

“Ook al probeerden we tot het einde. Ze lieten al hun kwaliteiten zien. of het vier fatale minuten waren? We waren iets te laat, misschien hadden we iets minder verse benen. Dat leidde tot iets te veel balverlies vooral in de opbouw. We wisten dat ze heel snel terug zouden komen om druk te zetten.”

