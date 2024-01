Kylian Mbappé drukt zijn stempel bij PSG tegen uitgekleed RC Lens

Paris Saint-Germain blijft comfortabel bovenaan in de Ligue 1. De manschappen van Luis Enrique hoefden niet al te diep te gaan op bezoek bij RC Lens. Kylian Mbappé nam PSG andermaal bij de hand door in de eerste helft een assist te geven op Bradley Barcola en de wedstrijd vlak voor tijd zelf in het slot te gooien: 0-2. Koploper PSG heeft acht voorsprong op OGC Nice; Lens staat achtste.

Lens heeft liefst vier spelers in de gelederen die opgeroepen zijn voor de Afrika Cup: Salis Abdul Samed (Ghana), Morgan Guilavogui (Guinea), Massadio Haidara (Mali) en Nampalys Mendy (Senegal). PSG moet door het toernooi Achraf Hakimi (Marokko) missen, terwijl Kang-In Lee (Zuid-Korea) naar de Azië Cup is.

PSG gaf in de zesde minuut een penalty weg. Danilo Pereira probeerde met een tackle te voorkomen dat Elye Wahi zou doorbreken in het strafschopgebied, maar raakte in plaats daarvan de benen van de spits.

Przemyslaw Frankowski schoot de penalty recht door het midden, waar Gianluigi Donnarumma al op rekende. De Italiaanse keeper zette snel twee knieën in het gras en stopte de strafschop.

Na een half uur spelen kwam PSG op voorsprong. Kylian Mbappé werd door zijn ploeg benut als aanspeelpunt in de as van het veld. De sterspeler zag hoe Barcola diep ging over de linkerflank en verstuurde een steekbal op maat. Barcola tikte de bal vervolgens koeltjes om doelman Brice Samba heen: 0-1.

In de blessuretijd van de eerste helft trok Lens-verdediger Jonathan Gradit aan de noodrem bij Barcola, die anders in complete vrijheid de zestien zou betreden met de bal aan de voet. Aanvankelijk kreeg Gradit geel, maar na het bekijken van de beelden werd de kleur van de kaart veranderd in een rood.

PSG was in de tweede helft, gesterkt door het numerieke overtal, beduidend sterker dan Lens. Toch was de eerste kans na rust voor de thuisploeg. Donnarumma kon een rebound van Neil El Aynaoui knap wegtikken.

Mbappé, ????????????????????! ?? De Fransman pikt z'n doelpuntje mee en zet zo de eindstand op het scorebord: 2-0 ??#ZiggoSport #Ligue1 #RCLPSG pic.twitter.com/UYwayExsDH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

Daarna moest Lens zich bijna uitsluitend beperken tot verdedigen. Mbappé ging op zoek naar zijn doelpunt, maar stuitte in de 84ste minuut met een hard schot op Samba. De superster wist een minuut voor tijd alsnog te scoren.

Ousmane Dembélé verstuurde vanaf rechts op het juiste moment een steekpass naar het midden, waar Mbappé was weggelopen bij de defensie. Met slechts één balaanraking werkte de aanvaller in de verre hoek af: 0-2. Mbappé staat na achttien speelronden op negentien goals en staat daarmee ver bovenaan op de topscorerslijst.

