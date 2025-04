Kyle Walker pakt ploeggenoot bij AC Milan duidelijk hoorbaar aan: 'Je bent Messi niet!'

João Felix gaat AC Milan in de zomer alweer verlaten, zo weet Fabrizio Romano te melden. De Portugese aanvaller speelt momenteel op huurbasis in Milaan, maar kan niet overtuigen.

Felix werd pas in de winterse transferwindow naar San Siro gehaald. Tot dusver kwam hij pas elf keer in actie voor AC Milan. Slechts één keer wist hij te scoren. Een assist gaf hij eveneens eenmaal.

Ook tegen Napoli kwam de voormalig winnaar van de Golden Boy-award 55 minuten in actie. De Milanezen verloren met 1-2, mede door een gemiste strafschop van Santiago Gimenez.

Op internet gaat een video rond waarop te zien is hoe de spelers van AC Milan na de rust het veld weer betreden. Kyle Walker zegt duidelijk hoorbaar tegen Felix dat hij de bal meer moet afgeven. “Je bent geen Messi.”

Felix won in 2019 de Golden Boy Award, toen hij nog speler was van Benfica. Dat jaar maakte hij in de zomer een transfer van maar liefst 126 miljoen euro naar Atlético Madrid.

In de Spaanse hoofdstad kwam hij echter niet lekker uit de verf. Atlético verhuurde hem twee keer, een keer aan Chelsea en daarna FC Barcelona.

The Blues kochten hem afgelopen zomer van Atlético. 52 miljoen euro werd er voor zijn diensten betaald, maar in Londen wist hij niet te overtuigen in zijn tweede termijn. De Engelse club gaat in de zomer hem proberen te slijten.