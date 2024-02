Kwetsbare onthulling: ‘Achteraf ben ik blij met die blunder tegen Ajax’

Mickey van der Hart is door de mindere optredens van Andries Noppert sinds kort eerste doelman van sc Heerenveen. De inmiddels 29-jarige sluitpost doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Hij ging in 2015 heel de wereld over toen hij op huurbasis namens Go Ahead Eagles een enorme blunder maakte tegen de Amsterdammers. Zondagmiddag wacht hem een nieuw weerzien met Ajax.

Doorbreken bij Ajax zat er voor Van der Hart niet in. Hij moest het doen met één officieel optreden in de hoofdmacht, toen toenmalig trainer Frank de Boer hem in 2013 een kans gunde in de TOTO KNVB Beker tegen ASWH (4-1 winst).

"Natuurlijk baal ik er diep van binnen ergens wel van dat ik niet ben geslaagd bij Ajax", zegt Van der Hart tegenover De Telegraaf. "Als klein kindje had ik bepaalde dromen. Als ik terugkijk, was ik er tien jaar geleden totaal niet klaar voor om die stap te zetten."

Toch stond Van der Hart in de jeugd te boek als een groot talent. "Het pad dat ik bewandelde - B1, A1 en talent van De Toekomst - leek perfect. Ik kreeg stempels opgeplakt dat het niet mis kón gaan en zo voelde het voor mij ook wel een beetje. Maar de harde realiteit was dat jeugdvoetbal en betaald voetbal ver uit elkaar liggen. Ik had als keeper en mens nog heel veel te leren. Daarom kan ik er nu ook wel mee leven dat het niet is gelukt."

Van der Harts naam blijft voor altijd verbonden aan Go Ahead Eagles - Ajax. In 2015 kwam hij als huurspeler van de Amsterdammers in de Adelaarshorst in actie. Hij maaide drie minuten voor tijd bij een terugspeelbal van Wesley Verhoek echter volledig over de bal heen en bezorgde zijn eigenlijke werkgever Ajax daarmee de drie punten.

"Daar word ik nog altijd aan herinnerd", laat Van der Hart weten. "Het was het meest dramatisch denkbare scenario. Slechter wordt het niet." De doelman kon door een polletje weinig aan de blunder doen, maar de beelden gingen wel heel de wereld over. "Het was hetzelfde wat Andries Noppert een aantal weken terug tegen PEC Zwolle had. Mijn been hing ook al in de lucht, door een polletje ging de bal omhoog en ik was volstrekt kansloos."

Achteraf is Van der Hart blij met zijn blunder tegen Ajax. "Want van wat er anderhalf jaar lang allemaal op me af kwam, heb ik zó veel geleerd. Ik heb écht in de put gezeten en slapeloze nachten gehad. Door deze blunder ben ik in aanraking gekomen met mental coaching. Zo niet, dan was ik nu geen keeper meer geweest. Ik had nog nooit tegenslag gehad en klapte van mijn voetstuk. Het heeft echt tijd gekost om me te lijmen."

