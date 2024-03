Kwakman ziet grote verandering bij Ajax: ‘Hij is een verademing, vol vertrouwen’

Kees Kwakman is zeer positief over Ahmetcan Kaplan. De centrale verdediger krijgt in het duel met FC Utrecht een basisplek in het elftal van trainer John van ‘t Schip en maakt in de ogen van de analist een zeer stabiele indruk. Halverwege staat Ajax met 1-0 voor in de Johan Cruijff ArenA.

In minuut 39 was het raak voor de thuisploeg. Een fraaie lange bal van Kaplan werd verlengd door Borna Sosa - die daarmee tekende voor zijn vijfde assist dit seizoen - en puntgaaf afgerond door Brian Brobbey: 1-0.

“Het was een mooi balletje van Sosa, maar vooral de pass van Kaplan was geweldig”, benadrukt Kwakman halverwege voor de camera van ESPN. “We hoeven niet nu al te zeggen dat het de nieuwe Frank de Boer is, helemaal niet, maar het is wel een verademing als je het vergelijkt met Sutalo.”

Brian Brobbey slaat weer toe voor Ajax: nummer 1??5?? van het seizoen!#ajautr — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024

“Hij is zo comfortabel aan de bal en hij heeft zoveel zelfvertrouwen. Ook verdedigend maakt hij echt indruk. Ik zag een luchtduel in de eigen zestien, en hij kopte de bal gewoon rustig terug bij Ramaj in zijn handen.”

“Het straalt allemaal veel vertrouwen uit. En dat vind ik knap van zo’n jonge jongen die net in een elftal komt dat bovendien niet draait”, vindt de lovende Kwakman.

“Het is natuurlijk pas één wedstrijd in totaal, maar goed. Iemand maakt wel een eerste indruk en die is goed bij hem”, aldus de analyticus.

