Kwakman ziet één speler echt tekort schieten bij ‘traag en plichtmatig' Ajax

Zondag, 22 oktober 2023 om 13:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:01

Kees Kwakman kan slechts een lichtpuntje halen uit de eerste helft van Ajax op bezoek bij FC Utrecht. Hij ziet dat de organisatie vanuit de verdediging een beter is verzorgd ten opzichte van de voorgaande wedstrijden van Ajax, toen de nodige doelpunten werden geïncasseerd. Desondanks kwam Utrecht in de persoon van Ryan Flamingo in de 44ste minuut aan de leiding in De Galgenwaard. Utrecht kwam zelfs op 2-0, maar dankzij een dubbelslag van Kristian Hlynsson en een benutte penalty van Steven Bergwijn stond Ajax opeens met 2-3 voor. Invaller Jens Toornstra tekende echter voor de 3-3.

"De goal viel uit het niets, want Utrecht speelde ook matig, zeker aan de bal", analyseert Kwakman de eerste helft bij ESPN. "Ajax speelde wat compacter naar achteren en dat deden ze goed. Om het niet weer een ren-je-rot-wedstrijd te laten worden. De organisatie stond dus goed en Utrecht creërde ook weinig. De goal viel dus een beetje uit het niets."

Ryan Flamingo deelt Ajax de volgende klap uit: FC Utrecht op 1-0! ??#utraja pic.twitter.com/56gGN3aJzE — ESPN NL (@ESPNnl) October 22, 2023

"Hij schiet hem wel hartstikke goed in, Flamingo", deelt Kwakman complimenten uit aan de doelpuntenmaker van de thuisclub. "Met zijn linkerbeen, dus het is echt een knappe goal. Maar aan de bal is van het beide kanten matig, en vooral van de kant van Ajax", is de analist nog niet onder de indruk van beide teams.

"Utrecht heeft het goed voor elkaar met betrekking tot het druk zetten voorin, met Labyad en Descotte. Daar heeft Ajax zóveel problemen mee en het gaat zó traag. En Gorter ook en Sutalo, bij lange ballen van hem is Taylor nergens te bekennen om de tweede bal op te vangen. Tahirovic is de vrije man op het middenveld, Labyad en Descotte jagen dat met zijn tweeën af. Dan moet de bal of via Sutalo of Hato naar Tahirovic, maar dat kan vaak niet, want Descotte en Labyad doen dat goed."

"Dus dan moeten andere mensen zich inschakelen. Dan moet het via de backs, die niet te hoog moeten staan", geeft Kwakman als advies mee aan Anton Gaaei en Borna Sosa. "Of Taylor of Hlynsson moeten zich inschakelen. Dan moet je zoals Feyenoord met Wieffer en Timber een extra man creëren, zodat de bal via hen naar Tahirovic kan. Maar Taylor en Hlynsson doen niks, die staan gewoon een minuut stil, net als Sosa. En Gaaei staat ook stil, die moet bij balbezit eigenlijk uitzakken."

Kees Kwakman ziet Ajax hopeloos falen in balbezit.

Onvoldoende voor Tahirovic

"En Tahirovic heeft dan zelf niet de individuele kwaliteiten, als hij een keer aan de bal komt, dat hij kan versnellen en het spel kan verdelen", is Kwakman kritisch op de middenvelder van Ajax. "Dat lukt hem gewoon niet, daarin komt hij tot nu toe kwaliteiten tekort. En Sutalo weet eigenlijk ook niet waar hij naar toe moet. Maar op een gegeven moment heb je dat door en dan neem ik aan dat die jongens zelf het gogme hebben of dat er vanaf de kant gezegd wordt: 'Tahirovic, zak eens tussen de twee centrale verdedigers in'".

Kwakman ziet Ajax niet alleen achterin en op het middenveld falen. "Ook voorin is er zo weinig beweging. Ze hebben het verdedigend beter op orde nu, maar aan de bal is het plichtmatig", zo luidt de analyse over het stroeve veldspel van Ajax op Utrechtse bodem.