Kwakman wordt nu al moe van discussie over aanvoerderschap Bergwijn

Zondag, 13 augustus 2023 om 08:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:17

Kees Kwakman vindt dat er teveel discussie is rondom het aanvoerderschap van Steven Bergwijn bij Ajax. Volgens de analist is het juist een goede zaak dat trainer Maurice Steijn de aanvoerdersband aan de vleugelaanvaller heeft gegeven. Bergwijn had zaterdagavond met twee doelpunten een groot aandeel in de 4-1 zege van Ajax op Heracles Almelo op de eerste speeldag van de Eredivisie.

"We gaan het hier toch niet elke week over hebben, toch? Dat hij aanvoerder is?", vroeg Kwakman zich zaterdagavond na afloop van de ruime winst van Ajax af in De Eretribune, nadat hij Bergwijn hoorde praten met verslaggever Hans Kraay junior. "Dit hebben we nu besproken. Ik vind dat hij een goed interview heeft gegeven en Maurice Steijn zei ook dat het een aanvoerder is die met zijn voeten spreekt." Tafelgenoot Hugo Borst vroeg zich af of Bergwijn iemand als Kwakman kan inspireren.

"Maar dat hoeft toch helemaal niet per se?", kwam Kwakman direct met een wedervraag. "Een aanvoerder moet inspireren, of gezag hebben zoals Tadic", ging Borst verder. "Helemaal niet. Ik heb Jelle ten Rouwelaar jaren achter me gehad (bij NAC Breda, red.) en dat was een perfecte aanvoerder, ondanks dat het een keeper was. Matthew Amoah was ook een aanvoerder, en die zei niks. Maar die ging wel als de brandweer. Iedereen is daarin anders. Bergwijn is nu aanvoerder en ik denk dat het heel goed is voor hem. Dat er verantwoordelijkheid bij komt kijken", aldus Kwakman.

Steijn

Trainer Maurice Steijn legde afgelopen week op de Open Dag van Ajax uit waarom Bergwijn de nieuwe aanvoerder is. "Bergwijn heeft de aanvoerdersband gedragen tegen Augsburg en toen heb ik ook met hem gesproken of hij zich goed voelde bij het aanvoerderschap van Ajax”, zo klonk het in gesprek met ESPN. De aanvaller gaf bij Steijn aan zich goed te voelen bij het aanvoerderschap, waarop Steijn de keuze op hem liet vallen. "Ik heb bewust voor hem gekozen, omdat hij nu een goede leeftijd en ervaring heeft. Het is een vaste waarde, international en een jongen van de stad. In dat opzicht heb ik voor hem gekozen."