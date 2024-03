Kwakman verdedigt Ajax-aanvoerder Henderson: ‘Deed hij ook met Salah en Mané’

Kees Kwakman heeft het opgenomen voor Jordan Henderson. De analist vertelt in Studio Europa op ESPN dat de Engelsman meer kan en laat zien dan enkel brede ballen geven en dat hij juist ook vaak de diepte zoekt. Ook denkt Kwakman dat de afwezigheid van Steven Bergwijn, die kampt met een hamstringblessure, nadelig is voor Henderson.

"We hebben het over Bergwijn en Berghuis", opent Kwakman over de door blessures afwezige Ajacieden. "Henderson heeft jongens voor zich nodig die hij diep kan sturen. Dat is natuurlijk een beetje het verhaal, dat hij alleen maar balletjes breed geeft. Maar dat is niet helemaal waar, want dit deed hij bij Liverpool ook met Salah en Mané."

Kwakman vertelt dat terwijl hij naar beelden kijkt uit het duel tussen Ajax en FC Utrecht (2-0) van afgelopen weekend. Daarop is te zien hoe Henderson een diepe bal geeft op Tristan Gooijer. "Toen legde hij ook dit soort ballen weg in de diepte."

"Hij zoekt bij Ajax eigenlijk alleen maar Brobbey zo'n beetje, want dat is een jongen die zeker in dit elftal de enige is met diepte." Sinds het duel met AZ hanteert Van 't Schip een 5-4-1-systeem bij Ajax, met Brobbey als enige pure aanvaller.

"Dus hij (Henderson, red.) is ook wel gebaat bij een Bergwijn in dit elftal, die hij dan kan wegsturen met dit soort ballen. En daar is hij écht wel naar op zoek. En dat doet hij niet à la Pirlo of Veerman 25 keer per wedstrijd, maar hij zoekt het wel."

"En hij heeft het ook nodig in zijn spel, dat hij jongens voor zich heeft die hij weg kan sturen. Ik denk dat het voor hem in voetballend opzicht, dus aan de bal, wel belangrijk is dat Bergwijn weer gaat spelen. Dan kan hij én Brobbey én Bergwijn diepsturen met dit soort passes."

Mede-analist Kenneth Perez is te spreken over de uitleg van Kwakman. "Dit is een hele goede piero. Dit is een ander beeld dan heel veel mensen over hem hebben, dat hij inderdaad alleen maar breed zou spelen." Henderson, die de aanvoerdersband draagt bij afwezigheid van Bergwijn, neemt het donderdagavond met Ajax in de Conference League op tegen Aston Villa.

