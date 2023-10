Kwakman valt even stil bij één Ajacied: ‘Die invaller... allemachtig’

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:35

Kees Kwakman heeft ondanks de nederlaag tegen AZ zondag ook goede dingen gezien bij Ajax. De analist zag de Amsterdammers vooral verdedigend beter voor de dag komen dan in de voorgaande wedstrijden. Aanvallend is het echter maar broos, vindt Kwakman. Met name Georges Mikautadze maakt allerminst indruk. "Allemachtig..."

Kwakman zag Ajax vooral de eerste helft de boel goed dichthouden, zo vertelt hij bij ESPN. "Toen waren de ruimtes bij Ajax niet zo groot en het was ook niet zo dat de restverdediging continu niet goed was. Ajax had dat beter voor elkaar vandaag. Alleen..."

"Aan de bal is het zo broos en er is zo weinig beweging", vervolgt Kwakman. "Er zit zo weinig idee achter. Ook bij die jongens die dan nog invallen. Die Mikautadze... allemachtig."

Presentator Jan Joost van Gangelen verwijst naar het het aankoopbedrag van de Georgiér. "Zestien miljoen, hè." Kwakman krabbelt daarop iets terug. "Ik snap echt wel dat het misschien niet helemaal eerlijk is om jongens er individueel uit te pikken, want het is zo moeilijk om individueel uit te blinken in een team dat totaal niet goed staat en niet goed draait. Dan ben je ook overal te laat en valt er bijna geen combinatie te maken. Maar je mag af en toe toch wel iets zien bij een speler waarvan je denkt: oké."

Carlos Forbs is de uitzondering op de regel, vindt Kwakman. "Hij laat af en toe nog wat zien. Vandaag dan niet, maar sommige jongens hebben echt nog helemaal niets laten zien." Collega-analist Kenneth Perez haakt daar later ook nog op in. "De jongens die invallen, Akpom en Mikautadze... Tja, dat doet gewoon pijn aan je ogen."

Mikautadze nauwelijks gebruikt

Mikautadze kwam ondanks zijn prijskaartje nog maar nauwelijks aan de bak bij Ajax. Na zijn debuut tegen Fortuna Sittard (0-0), waarin de aanvaller de negentig minuten vol maakte, kwam hij nog slechts tweemaal als invaller binnen de lijnen. Daarin wist Mikautadze nog niet één doelpunt of assist te noteren.

Het vergaat collega-aanvaller Chuba Akpom al niet veel beter. De Engelsman, die Ajax tien miljoen kostte, kwam tot nu toe tot zes officiële duels. In een daarvan, tegen FC Twente, mocht hij het als rechtsbuiten in de basis proberen. Ook Akpom noteerde nog geen enkel doelpunt of assist.